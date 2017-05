Sebnitzer Seidenblumen gehen auf Reisen Die Handarbeiten werden in Österreich ausgestellt – als Teil einer Sonderschau.

Sebnitzer Seidenblumen sind sehenswert. © Daniel Förster

Seidenblumen aus Sebnitz sind gerade in einer Ausstellung zu sehen – und zwar in Österreich. „Durch die Blume – Pflanzen in der Kunst“ heißt die Sonderausstellung des Schweizer Objektkünstlers Daniel Spoerri, die sich der Kunst mit Pflanzen widmet. In seinem Ausstellungshaus in Hadersdorf am Kamp in Niederösterreich zeigt Spoerri neben seinen eigenen Werken auch Leihgaben namhafter Künstler und Handwerks-Manufakturen. Dazu zählen eben unter anderem die handgefertigten Seidenblumen aus Sebnitz. Spoerris Sonderausstellung wird im Jahresverlauf immer wieder mit neuen Werken angereichert, umso größer ist die Ehre für das Haus der Deutschen Kunstblume, sich über die gesamte Ausstellungsdauer noch bis zum Oktober präsentieren zu dürfen. Daniel Spoerri gilt als Erfinder der „Eat-Art“ und inszeniert seine Werke auf Kunstausstellungen in ganz Europa. (kc)

