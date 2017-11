Sebnitzer Schillerstraße wird voll gesperrt Am Freitag stehen Bauarbeiten an. Eine Umleitung ist markiert.

© Symbolbild: SZ

Sebnitz. n Sebnitz wird die Schillerstraße im Bereich zwischen Busbahnhof und Kreisverkehr am Freitagvormittag voll gesperrt. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Die Ursache sind Bauarbeiten an Häusern, in deren Rahmen neue Balkons per Kran über die Häuserzeile hinweggehoben werden. Die Straße war aus diesem Grund bereits am Dienstag gesperrt, die Arbeiten konnten aber nicht abgeschlossen werden. Die Sperrung gilt am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Die Umleitung erfolgt über Walther-Wolff-Straße und Lessingweg. (SZ/dis)

