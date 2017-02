Sebnitzer Oberschule öffnet ihre Türen Anfang März können sich vor allem Viertklässler über das Profil informieren. Es gibt mehrere Termine.

Die Oberschule „Am Knöchel“ lädt blad zum Tag der offenen Tür ein. © Archiv: SZ

Die Sebnitzer Oberschule „Am Knöchel“ veranstaltet am 4. März einen Tag der offenen Tür. Alle Interessierten sind an diesem Tag herzlich eingeladen, sich über die Angebote der Oberschule zu informieren, teilt Schulleiter Jörg Hubert mit. Die Schüler präsentieren zu diesem Anlass die Ergebnisse einer Projektarbeit zum Thema Handwerk und Hobby.

Besonders interessant ist der Termin für die aktuellen Viertklässler der Grundschulen, die im August in die 5. Klasse wechseln. Nach dem Erhalt einer Bildungsempfehlung müssen ihre Eltern sie für eine weiterführende Schule anmelden. Die Anmeldung in der Knöchel-Schule ist vom 2. März bis 8. März täglich von 7 Uhr bis 13 Uhr möglich, am 2. März zudem nachmittags von 14 Uhr bis 17 Uhr, außerdem am Tag der offenen Tür am 4. März. Mitzubringen sind dafür folgende Unterlagen: das Original der Bildungsempfehlung, die Geburtsurkunde des Kindes, eine Kopie der Halbjahresinformation der 4. Klasse sowie die ausgefüllten Formblätter von der Grundschule. (SZ)

zur Startseite