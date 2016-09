Sebnitzer in Heidenau neuer Schulleiter Der Sebnitzer Frank Clausnitzer ist der neue Chef des Heidenauer Pestalozzi-Gymnasiums.

Frank Clausnitzer ist seit diesem Schuljahr der neue Chef im Heidenauer Gymnasium. Er unterrichtet Mathe und Deutsch. © privat

Heidenau/Sebnitz. Er ist seit 1. August da, aber erst jetzt offiziell bestätigt: Frank Clausnitzer ist der neue Leiter des Heidenauer Pestalozzi-Gymnasiums. Die Schule hat damit nach einem Jahr kommissarischer Leitung wieder einen Chef. Clausnitzer ist 43 Jahre alt und wohnt in Sebnitz. Dort unterrichtete er bis 2012 Mathematik und Deutsch. Danach war er stellvertretender Leiter der Ausbildungsstätte für Gymnasiallehrer. Nun wollte er wieder in den Schulalltag zurück und bewarb sich für die Stelle. In Heidenau gibt er jetzt auch wieder Unterricht. (SZ/sab)

