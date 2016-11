Sebnitzer Häuser bröckeln weiter Auf der Weberstraße sind Steine von einer Schrottimmobilie auf den Gehweg gestürzt – nicht zum ersten Mal.

zurück Bild 1 von 2 weiter Von der Drehleiter aus klopften Feuerwehrleute lose Mauerteile ab. Die Gefahr ist jedoch nicht komplett gebannt. © Marko Förster Von der Drehleiter aus klopften Feuerwehrleute lose Mauerteile ab. Die Gefahr ist jedoch nicht komplett gebannt.

Der Fußweg und ein Teil der Fahrbahn vor dem Haus Weberstraße 12 in Sebnitz bleiben abgesperrt.

Wäre in diesem Moment ein Fußgänger die Straße entlang gelaufen, hätte der Abend schlimm enden können. An einem Auto wäre zumindest Sachschaden entstanden. Ziegelsteinbrocken sind am Donnerstagabend aus der Fassade eines Hauses auf der Weberstraße 12 in Sebnitz herausgebrochen. Sie landeten auf dem Fußweg vor dem leer stehenden Gebäude.

Kurz vor halb sieben meldete ein Passant, dass mehrere Steine auf den Gehweg gefallen waren. Die Sebnitzer Feuerwehr rückte daraufhin mit 20 Kameraden und vier Fahrzeugen an. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und sperrte den Einsatzort ab. Von der Drehleiter aus kontrollierten die Feuerwehrleute die Fassade, das Dach und die Dachrinne. Bröckelnde Mauerteile wurden mit einer Hacke abgeklopft und lose Schieferplatten vom Dach per Hand abgetragen. Noch am Abend sperrten die Einsatzkräfte mit einem Gitterzaun den Gehweg sowie einen etwa einen Meter breiten Streifen der Fahrbahn ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Freitagmorgen haben sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Die Absperrung bleibt vorerst stehen, erklärt Ronald Kretzschmar, Leiter der Hauptverwaltung im Sebnitzer Rathaus. Das Gebäude rückt nicht zum ersten Mal als Problem-Immobilie in den Fokus. Im Jahr 2012 musste das Landratsamt schon einmal das Dach sichern lassen, zuletzt bröckelte im April dieses Jahres der Putz auf den Gehweg. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude steht seit fast zwanzig Jahren leer, die letzten Bewohner zogen im Spätsommer 1997 aus.

Der baufällige Zustand ist bekannt. Das Mehrfamilienhaus an der Weberstraße 12, zu dem ein 580 Quadratmeter großes Grundstück gehört, ist auch im Fachkonzept Brachen der Großen Kreisstadt vom März aufgelistet. Unter dem Stichpunkt Besonderheiten ist bereits dort die „Gefahr für den öffentlichen Verkehrsraum“ vermerkt, die von dem Gebäude ausgeht.

Haus ohne Besitzer

Ein Eigentümer kann dafür wohl kaum zur Rechenschaft gezogen werden. Denn seit September 2014 gilt die Immobilie als herrenlos. Dieser Zustand tritt ein, wenn ein Grundstückseigentümer auf sein Eigentum verzichtet oder sich im Todesfall keine Erben ermitteln lassen. Dann kann sich der Freistaat Sachsen über seinen Staatsbetrieb für Immobilien-und Baumanagement das Grundstück aneignen – er muss es aber nicht. Solange es keinen neuen Eigentümer gibt, ist die jeweilige Kommune in der Pflicht, mögliche Gefahren zu beseitigen, die von einer Immobilie ausgehen.

Im aktuellen Fall der Weberstraße 12 wäre also die Stadt Sebnitz zuständig. Die Stadt wird sich jetzt zunächst mit dem Landratsamt abstimmen, um zu sehen, was sich machen lässt, erklärt Hauptverwaltungsleiter Ronald Kretzschmar. Im ungünstigsten Fall muss die Stadtkasse sämtliche Kosten tragen. Auch der Status als herrenlos soll nochmals geprüft werden. Rein rechtlich haftet ein früherer Eigentümer trotzdem für Mängel, wenn sie nachweislich bereits vor seinem Verzicht bestanden. Eine weitere Schwierigkeit: Das baufällige Gemäuer steht nicht allein in der Gegend, sondern ist Teil eines Doppelhauses. Die andere Hälfte ist saniert und komplett bewohnt. Das würde etwaige Abbruchmaßnahmen zusätzlich erschweren.

In Sebnitz gehören abgesperrte Bröckelhäuser mittlerweile zum gewohnten Stadtbild. Seit Februar ist die Kreuzstraße halbseitig gesperrt, weil vom Eckhaus mit der Nummer 5 Mauerteile herunterbrachen – weitere Sorgenfälle stehen auf der Hertigswalder oder der Forststraße. Andere Gebäude konnten zwischenzeitlich gesichert werden. Für die Kreuzstraße 5 bereiten Landratsamt und Denkmalschutz derzeit weitere Maßnahmen vor, heißt es aus dem Rathaus. Ob in der Folge auch die Straße wieder beidseitig freigegeben werden kann, ist noch nicht bekannt. (mit mf)

