Sebnitzer Gymnasiasten laufen für Geld Nach zwei Jahren gibt es eine Neuauflage des Sponsorenlaufs. Für einen Rekord müssten weit über 4 000 Stadionrunden geschafft werden.

Schüler des Goethe-Gymnasiums starten am Mittwoch zum Sponsorenlauf. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Die Schüler des Goethe-Gymnasiums in Sebnitz haben sich die letzten Tage schon warmgelaufen. Sie starten am 30. August den nächsten Sponsorenlauf. Dieser findet alle zwei Jahre statt. Der Sponsorenlauf ist eine Aktion, mit der sich das Gymnasium als eine UNESCO-Projektschule zusammen mit anderen Schulen des UNESCO-Netzwerks beteiligt. Im Vorfeld haben sich die Schüler Sponsoren gesucht, die für jede gelaufene Runde einen vorab vereinbarten Betrag spenden. Am Wettkampftag müssen die Schüler innerhalb von dreißig Minuten so viele Runden wie möglich zurücklegen. Das so eingenommene Geld geht zu je einem Drittel an das Regenwaldprojekt der Schule, an das Kinder- und Jugendhaus des DRK Sebnitz sowie für das UNESCO-Schulfest am 1. Juni 2018. Alle Sponsoren, Unterstützer und Interessierte sind eingeladen, die Gymnasiasten kräftig anzufeuern, um vielleicht das Ergebnis von 2015 noch zu überbieten. Da wurden 4 027 Stadionrunden gelaufen, das macht eine Gesamtstrecke von exakt 1 610,8 Kilometern. (SZ/aw)

