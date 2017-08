Sebnitzer Gymnasiasten fliegen nach China Am Goethe-Gymnasium bahnt sich eine Schulpartnerschaft mit Fernost an. Ein entsprechender Vertrag wird im September unterzeichnet – im chinesischen Lanzhou.

Wird hier bald Chinesisch gesprochen? © Archiv: Dirk Zschiedrich

Als UNESCO-Projektschule hat das Goethe-Gymnasium in Sebnitz bereits Partner in Israel sowie im tschechischen Ceska Kamenice. Jetzt soll eine weitere Schulpartnerschaft dazu kommen, und zwar in der chinesischen Stadt Lanzhou im Nordwesten Chinas. Dazu werden vom 8. bis 21. September neun Schüler sowie Projektleiterin Ines Wehner und Schulleiter Andreas Seltmann nach China fliegen und mit dieser Schule in Lanzhou den Partnerschaftsvertrag unterschreiben. Doch wie kam es dazu? Aus eben jener Schule hospitierte eine Lehrerin am Sebnitzer Gymnasium. Die Idee von der Partnerschaft wurde geboren. Die Schulkonferenz am Goethe-Gymnasium stimmte dem zu. Lehrerin Ines Wehner erklärte sich bereit, das Projekt zu betreuen und alles zu organisieren. Bereits im April nächsten Jahres ist dann der Gegenbesuch in Sebnitz geplant. Die Reiseteilnehmer werden generell in Gastfamilien wohnen, um mehr über Land und Leute erfahren zu können. (SZ/aw)

zur Startseite