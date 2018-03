Sebnitz wirbt bei der ITB Auf der Reisemesse in Berlin präsentiert sich die Stadt gleich mehrfach.

Das schönste Gesicht der Seidenblumen: Alexandra Lauermann repräsentiert für ein Jahr als Blumenmädchen die Kunstblumenstadt Sebnitz. © Daniel Förster

Sebnitz. Noch bis zum 11. März findet in Berlin die weltweit größte Tourismusmesse, die „Internationale Tourismusbörse“ (ITB) statt. Gemeinsam mit dem Hotel Sebnitzer Hof präsentieren sich die Deutsche Kunstblume und die Tourist-Information Sebnitz an einem Stand. „Bereits seit einigen Jahren nutzt die Delegation aus Sebnitz diese Chance auf dem großen Parkett und erstaunt viele Tausend Besucher mit unserer faszinierenden Handwerkskunst“, sagt Tina Meinert, verantwortlich für Stadtmarketing. In diesem Jahr seien die Sebnitzer Kunstwerke außerdem täglich mehrmals Teil der Bühnenpräsentation. Und zwar immer dann, wenn die Dresdner Künstlerin Anne Müller ihre abstrakte Performance abliefert und aus einem Berg aus Sebnitzer Seidenblüten aufersteht. Die Tourismusbörse wird jährlich von einem breiten Privat- und Fachpublikum besucht. (SZ)

