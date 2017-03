Sebnitz wirbt auf Reisemesse Die Internationale Tourismusbörse ITB gilt als größte ihrer Art weltweit. Das Kunstblumenhandwerk stellt sich dort vor.

Das Sebnitzer Blumenmädchen wirbt bei Messen sehr charmant für die Region und deren Reize. © Steffen Unger

Touristiker der Stadt Sebnitz machen gerade vor internationalem Fachpublikum in Berlin Werbung für die Region. Dort läuft noch bis Sonntag die Internationale Tourismusbörse (ITB), die als größte Reisemesse weltweit gilt. Erwartet werden über 150 000 Fachbesucher, darunter Reiseveranstalter aus ganz Europa sowie rund 50 000 Privatbesucher. Die Manufaktur Deutsche Kunstblume und die Touristinfo sind mit einer Auswahl der eindrucksvollsten Seidenblumen vor Ort. Gemeinsam mit dem Hotel Steiger Sebnitzer Hof will die Delegation den Messebesuchern das Kunstblumenhandwerk und die Schönheit des Elbsandsteingebirges näherbringen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Wandern. Nachdem Sebnitz mit dem Deutschen Wandertag 2016 zur Wanderhauptstadt ausgerufen wurde, gilt es für die Tourismusverantwortlichen nun, diese Aussage zu festigen und die gesamte Sächsische Schweiz weiter als attraktive Urlaubsregion in Europa zu stärken. (SZ)

zur Startseite