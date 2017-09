Sebnitz will Hotspots einrichten Dort, wo viele Touristen sind, soll kostenloses Surfen über WLAN möglich sein. Doch zuvor wird es teuer.

Es ist ein Hotspot in ihrer Nähe. Viel zu selten gibt es diese Nachricht auf das Handy. Die Stadt Sebnitz will jetzt für Touristen und Einwohner einiges tun und kostenlose WLAN-Zugänge einrichten. Der Stadtrat hat eine Liste mit 19 Standorten bestätigt und eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben. Eingerichtet sind die Hotspots also noch lange nicht. Für jeden Standort müssen die Kosten errechnet werden, dann werde entschieden, welcher eingerichtet wird, sagt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Mit der Studie soll untersucht werden, was die Erschließung und der Anschluss selbst kosten. Auch die Folgekosten sollen ermittelt werden. Was das Ganze dann letztlich kostet, ist noch nicht absehbar. Gefördert wird lediglich die Erstinstallation. Die Folgekosten trage die Stadt oder der Nutzer, der den Hotspot übertragen bekommt. Um nicht bei null anfangen zu müssen, arbeitet Sebnitz mit dem Planungsbüro zusammen, welches das Konzept für die Bad Schandau aufgestellt hat.

Wo solche Hotspots eingerichtet werden könnten, wurde in den Ortschaftsräten diskutiert. Heraus kam eben jene lange Liste mit 19 Vorschlägen und Wünschen. Im Vorfeld habe es zum Beispiel auch darüber Diskussionen gegeben, ob die gewünschten Orte tatsächlich auch im öffentlichen Bereich liegen, so der Oberbürgermeister. In Saupsdorf wollte man zum Beispiel einen Hotspot am Wachberg. Dies sei aber kein öffentlicher Bereich. Der Lichtenhainer Wasserfall dagegen schon. Dort befindet sich zwar auch eine Gaststätte. Als Ausstiegspunkt der Kirnitzschtalbahn sei der Bereich allerdings stark frequentiert, so Oberbürgermeister Ruckh.

