Sebnitz will Breitband weiter ausbauen Im Stadtkern liefert bald die Enso schnelles Internet. Für die übrigen Bereiche gibt es bereits einen Plan.

Mit einer neuen Bedarfsanalyse will die Stadt Sebnitz innerhalb der nächsten zwei Jahre die Versorgung mit schnellem Internet forcieren. Eine solche Studie ist die Voraussetzung dafür, dass es Fördermittel für den weiteren Ausbau gibt. Das erklärte Hauptverwaltungsleiter Ronald Kretzschmar, der im Sebnitzer Rathaus für das Thema verantwortlich ist, kürzlich auf der Einwohnerversammlung. Nach den von der sächsischen Landesregierung ausgerufenen Zielen gelten ab 2018 bereits Haushalte mit einer verfügbaren Bandbreite von weniger als 50 Megabit pro Sekunde als unterversorgt. Das betrifft in Sebnitz weite Teile des Stadtgebiets, damit winken hier Fördermittel für die Aufstockung.

Ziel ist es, den kabelgebundenen Ausbau voranzutreiben, sagte Kretzschmar. Nach der etwa drei Monate dauernden Studie wolle die Stadt dann die Förderung beantragen. Über das Leitungsnetz der Telekom liegen im Stadtgebiet von Sebnitz aktuell bis 16 Megabit pro Sekunde an. Die tatsächliche Bandbreite hängt von der Entfernung zum nächsten Kabelverzweiger ab. In den Ortsteilen ist die Versorgung teilweise besser. Das liegt daran, dass die Dörfer bei der letzten Ausbauwelle als unterversorgt galten, das Stadtgebiet jedoch schon über dem damals gültigem Richtwert lag. Somit gab es die Förderung nur für die Ortsteile.

Bereits jetzt kommt Bewegung in den Markt. Seit einigen Monaten baut der Energieversorger Enso sein eigenes Glasfasernetz in der Innenstadt auf, alle anderen Anbieter nutzen die Leitungen der Telekom. Das Enso-Netz wird laut Unternehmensangaben Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde ermöglichen und soll nach aktuellem Stand ab Anfang Juni verfügbar sein.

Parallel dazu zieht die Telekom nach – Konkurrenz belebt das Geschäft. Ende des Jahres hat die Telekom eine neue Glasfaserstrecke über Bachstraße, Lange Straße und Finkenbergstraße verlegt.

Freies WLAN auf dem Markt

Aktuell geht es im Ortsteil Hertigswalde weiter. Dort wird ebenfalls Glasfaser verlegt und in Höhe des Gasthofs ein neuer Verzweiger aufgestellt, über den etwa 300 Haushalte ans schnelle Netz gelangen können. Das Unternehmen verspricht ebenfalls bis zu 100 Megabit im Download, verfügbar ab Ende des Jahres.

Die Stadt Sebnitz will zudem öffentliche WLAN-Hotspots an touristisch relevanten Orten einrichten, beispielsweise am Markt, im Haus der Kunstblume, im Museum und am Bahnhof. Das Netz soll für jedermann kostenfrei nutzbar sein, sagte Hauptverwaltungsleiter Ronald Kretzschmar. Teil des Plans ist auch eine App, die Infos zu Sehenswürdigkeiten und Tourenvorschläge enthalten könnte.

