Sebnitz sucht noch Wahlhelfer Das Team für die Bundestagswahl ist noch nicht komplett. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Für die Wahllokale werden noch Helfer gesucht. © dpa

Nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl hat die Stadt Sebnitz ihr Wahlhelferteam noch nicht komplett. Für die Wahl am Sonntag, dem 24. September, werden Helfer für die Wahllokale in Sebnitz sowie für die Briefwahl gesucht. Voraussetzung ist, dass man selbst wahlberechtigt, also volljährig und möglichst im Gemeindegebiet seinen Hauptwohnsitz hat. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Grundlagen zum Wahlgeschehen werden in einer kurzen Schulung und durch Informationsmaterial der Wahlleitung vermittelt. Anwesenheitspflicht besteht bei der Einweisung der Wahlhelfer in ihrem Wahllokal am Morgen des Wahltages und bei der Auszählung der Stimmen ab 18 Uhr. Während der Wahlzeit von 8 bis 18 Uhr werden Schichten abgestimmt. Für den Wahltag wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro gewährt. (SZ)

Interessenten melden sich in der Stadtverwaltung Sebnitz telefonisch unter 035971 84256

