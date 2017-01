Sebnitz sucht den Ski-Stadtmeister

In Sebnitz werden am Sonntag die schnellsten Abfahrer der Stadt gekürt. Der Skiclub Sebnitz hat die Stadtmeisterschaft im Abfahrtslauf 2017 ausgerufen. Start ist um 11 Uhr am Skihang Räumicht in Sebnitz. Mitfahren kann prinzipiell jeder, egal, ob er von nah oder fern anreist. In die Wertung für den Titel des Stadtmeisters fließen allerdings nur die Starterinnen und Starter ein, die ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet der Stadt Sebnitz haben, also entweder in Sebnitz direkt oder in einem der Ortsteile der früheren Gemeinde Kirnitzschtal wohnen. Gestartet wird in den Altersklassen Kinder (bis zehn Jahre), Jugendliche (bis 16 Jahre), Männer und Frauen (bis 54 Jahre) sowie Senioren (ab 55 Jahre). Snowboarder können ebenfalls in einer eigenen Wertungsklasse auf die Piste gehen.

Gefahren werden zwei Wertungsdurchgänge. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, ein Helm ist Pflicht. Die Startgebühr beträgt zehn Euro (bis 16 Jahre: fünf Euro), eine Zehnerkarte für den Lift ist in der Gebühr bereits enthalten. (SZ/dis)

Stadtmeisterschaft im Abfahrtslauf, 22. Januar, 11 Uhr Skiheim Räumicht in Sebnitz, Tannertstraße 52. Anmeldung bis 21. Januar unter: skiheim-sebnitz@t-online.de oder am Wettkampftag bis 10.45 Uhr im Skiheim.

