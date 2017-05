Sebnitz streicht Bau der Straße zum Wasserfall Das letzte Teilstück der Talstraße in Richtung Lichtenhainer Wasserfall soll erst einmal nicht in Angriff genommen werden. Andere Bauvorhaben hingegen schon.

Das letzte Teilstück der Talstraße in Richtung Wasserfall soll erst einmak nicht saniert werden. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Die Stadt Sebnitz will in diesem Jahr die Fassade der Bowlingbahn im Ortsteil Lichtenhain erneuern lassen. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 2 000 Euro. Geld der Stadt gibt es auch für die Freiwillige Feuerwehr. In Lichtenhain wird für 5 000 Euro eine neue Sirene installiert. Kleinere Arbeiten sind zudem in der ASB-Kindertagesstätte Sonnenland geplant. Hier will die Stadt insgesamt 6 500 Euro investieren. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: Nicht gebaut wird das letzte Teilstück der Talstraße in Richtung Wasserfall. Die Stadt Sebnitz habe sich zuerst auf den Bau der Stützwand an der Talstraße konzentriert, sagte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) bei der Einwohnerversammlung. Der Bau der Stützwand kostete immerhin 25 000 Euro. Der Zustand der Talstraße wird die Stadt sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Ein Teil des hochwassersicheren Ausbaus konnte aber 2015 abgeschlossen werden. (SZ/aw)

