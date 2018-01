Sebnitz stellt Konzept für Einzelhandel vor Experten haben Verbraucher und Händler befragt. Jetzt gibt es die Ergebnisse.

© Unger

Sebnitz. Am Dienstag wird das neue Einzelhandelskonzept für Sebnitz erstmals öffentlich vorgestellt. Händler, Hausbesitzer und jeder interessierte Bürger sind dazu eingeladen, wie die Stadt erklärt. In dem Papier sind Leitlinien und Empfehlungen für die kommenden Jahre enthalten. Für die Studie haben die Fachleute der BBE Handelsberatung aus Leipzig im Frühjahr insgesamt 200 Haushalte in Sebnitz, Bad Schandau, Rathmannsdorf, Hohnstein und Neustadt nach ihrem Einkaufverhalten und ihren Erwartungen als Kunden befragt. Hinzu kommen Analysen der Kaufkraft, der Nachfrage und des vorhandenen Angebots. Aus diesen Daten entwickelten die Experten Empfehlungen für eine künftige Entwicklung. Die Innenstadt rings um den Markt sollte dabei oberste Priorität besitzen, erklären die Berater. Neuansiedlungen außerhalb – wie zuletzt mit Rossmann geschehen – seien zu vermeiden. Das Zentrum müsse durch eine Mischung von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung attraktiver werden. Die Stadt plant dazu mehrere Maßnahmen. (SZ/dis)

Präsentation des Einzelhandelskonzepts am 16. Januar, 18.30 Uhr, in der Aula des Goethe-Gymnasiums Sebnitz

