Sebnitz startet Bauland-Offensive Die Stadt setzt künftig auch auf Lückenbebauung. Platz für Häuser gibt es, doch eignet der sich auch?

Die Stadt Sebnitz hat Baulücken aufgelistet. Am Bahndamm gibt es einige davon. Jetzt soll geprüft werden, ob dort neue Häuser gebaut werden könnten. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Zwei Grundstücke im neuen Eigenheimstandort an der Dr.-Hesse-Straße in Sebnitz sind verkauft. Für weitere gibt es Interessenten. Doch dabei will es die Stadt nicht belassen. Um den Wünschen von Interessenten nachzukommen, plant die Stadt derzeit eine Bauland-Offensive. Es werden Standortmöglichkeiten für Bauplätze untersucht und weiter geplant. „Damit wollen wir ein klares Zeichen auf Zuzug setzen. Wir sind vorbereitet“, sagt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU).

Sechs Standorte in der Stadt Sebnitz befinden sich auf der Liste. Dazu gehört die große freie Fläche an der Pestalozzistraße auf dem Knöchel. Dort wurde vor einiger Zeit ein Wohnblock abgerissen. Seitdem liegt die Fläche direkt am Knöchelwald neben dem Spielplatz brach. Am Bahndamm, ehemals die Grundstücke 1 bis 4 mit Zugang vom Burggässchen, liegt ebenfalls eine Fläche brach. Dort explodierten vor etwa zwölf Jahren zwei Häuser. Die Ruinen wurden abgetragen und das Grundstück eingezäunt. Freie Flächen gibt es auch an der Jostleite und Am Plader. Auch am Finkenberg könnten möglicherweise noch weitere Häuser gebaut werden. Dort hat die Stadt speziell die Gartenflächen oberhalb der Bebauung im Blick, welche nicht mehr benötigt werden. Durch den Abbruch einiger Häuser sind auch an der Gartenstraße Baulücken entstanden, die wieder neu genutzt werden könnten. Darüber hinaus werden auch in den Ortsteilen Baulücken und mögliche Entwicklungsflächen aufgelistet und untersucht. Um zu erkunden, ob sich die genannten freien Flächen tatsächlich für eine neue Wohnbebauung eignen, wird zum Beispiel untersucht, welches Planungsrecht hergestellt werden müsste, liegen die Flächen im Innen- oder Außenbereich und welche Planungen wären notwendig. Außerdem spielt der Erschließungsgrad eine Rolle, genauso wie die Kosten für eine notwendige Erschließung oder auch die Zeit, in welcher eine Erschließung zu bewerkstelligen wäre. Geklärt werden müsse auch, wer der Eigentümer ist oder ob die Stadt Sebnitz die Flächen erwerben müsste.

Sollte sich herausstellen, dass solche Flächen tatsächlich wieder bebaut werden können, rechnet sich die Stadt gute Chancen aus. Als Argumente werden unter anderem die Nähe zum Zentrum sowie kurze Wege zu Versorgungs- und Dienstleistungs- beziehungsweise zu Gesundheitseinrichtungen gesehen.

Neben der Erschließung neuer Flächen setzt die Stadt verstärkt auf die Vermarktung des Wohngebiets Dr.-Hesse-Straße. So will die Firma Hoch- und Tiefbau dort ein Musterhaus aufstellen. Eine Idee, die bereits am Sebnitzer Eigenheimstandort „Am Helmelsberg“ im Jahr 1999 umgesetzt wurde und auf breites Interesse gestoßen war.

