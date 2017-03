Sebnitz saniert Kitas An drei Kindertagesstätten in der Stadt wird dieses Jahr gebaut. Die Fördergelder sind schon da.

Den geplanten Sanierungsarbeiten an Sebnitzer Kindertagesstätten steht nichts mehr im Wege. Für drei verschiedene Vorhaben sind die Förderbescheide in den vergangenen Tagen bereits eingegangen, wie das Rathaus informiert. Los geht es mit der ASB-Kita „Schlumpfenhausen“ am Lessingweg. Sie bekommt in diesem Jahr neue Innentüren. Dafür gibt es 18 750 Euro von der Sächsischen Aufbaubank. Der Auftrag wird jetzt ausgeschrieben, im Mai oder Juni sollen die Arbeiten beginnen.

Umfangreicher fallen die Sanierungsarbeiten an der DRK-Kindertagesstätte „Haus Kinderglück“ an der Langen Straße aus. Dort wird im Außenbereich ein Zugang abgebrochen und ein neuer Weg hergestellt. Damit verbunden ist die Sanierung der anliegenden Stützmauer und danach die Angleichung des Außengeländes. Hierfür stehen 56 250 Euro Fördermittel bereit. Gebaut wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte.

Das dritte Bauvorhaben betrifft die ASB-Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ an der Götzingerstraße. Das Gebäude erhält ein komplett neues Dach. Die alten Bitumschweißbahnen werden vollständig ausgetauscht und durch eine Neueindeckung ersetzt. Derzeit laufen die Planungen, gebaut wird ebenfalls in der zweiten Hälfte des Jahres. Für die Dachsanierung wurden 30 000 Euro Fördermittel bewilligt.

Bei allen drei Vorhaben liegt der Fördermittelanteil bei 75 Prozent. (SZ)

