Sebnitz ruft zum Frühjahrsputz Am 8. April wird in der Stadt und den Ortsteilen der Winterdreck beseitigt. Teilnehmer sollten sich anmelden.

Am 8. April wird in Sebnitz und den Ortsteilen auf Parkplätzen, an Straßenrändern und in Parks der Winterdeck beseitigt. © Foto: SZ-Archiv

Die Stadt Sebnitz veranstaltet ihren jährlichen offiziellen Frühjahrsputz am 8. April. Alle Einwohner sind an diesem Tag aufgerufen, Dreckecken, Unkraut und Winterschmutz zu beseitigen. Unrat wird unter anderem an Straßenrändern und Parkplätzen, Wanderwegen, Spielplätzen, Parks, Bushaltestellen, Bachufern und weiteren kommunalen Grundstücken gesammelt.

In den vergangenen Tagen wurde laut Mitteilung der Stadtverwaltung bereits der Sebnitzer Busbahnhof von Winterdreck und Unrat befreit. Noch bis Ende März sind die Mitarbeiter der städtischen Tourismus- und Dienstleistungsgesellschaft Sebnitz mit den Reinigungsarbeiten auf dem Markt, um den Bahnhof, an den Bushaltestellen sowie an Straßenrändern, auf Parkplätzen und zahlreichen Gehwegen im Stadtgebiet und auch in sämtlichen Ortsteilen beschäftigt. (SZ)

Informationen und Rückmeldungen zur Teilnahme am Frühjahrsputz am 8. April nimmt die Stadtverwaltung entgegen unter Telefon 035971 84204.

zur Startseite