Sebnitz rockt Heiß ging es her beim Open-Air-Festival Desert Wood am Sonnabend am Skiheim.

Fusion of Experience aus Bischofswerda heizten dem Publikum ein. © Dirk Zschiedrich

Heiß ging es her beim Open-Air-Festival Desert Wood am Sonnabend am Skiheim in Sebnitz. Die Klangmanufaktur hatte sechs Bands zur vierten Auflage des Spektakels an den Buchberg geholt. Unter ihnen Fusion of Experience aus Bischofswerda. Sie heizten dem Publikum bei schönstem Herbstwetter ab dem Nachmittag so richtig ein. Foto: Dirk Zschiedrich

zur Startseite