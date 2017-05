Sebnitz nimmt mehr Steuern ein Die Gewerbesteuer fällt deutlich höher aus als erwartet. Ungeplante Investitionen gibt es deshalb aber nicht.

Die Stadt Sebnitz rechnet für das laufende Jahr mit einem dicken Plus an Gewerbesteuereinnahmen. Von 1,6 Millionen Euro, wie im 2016 beschlossenen Doppelhaushalt eingeplant, steigen die Erträge den aktuellen Bescheiden zufolge auf 2,45 Millionen Euro. Das macht 850 000 Euro mehr in der Stadtkasse. Die Haushaltssituation habe sich damit deutlich aufgehellt, sagte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) als der Stadtrat kürzlich die Nachträge für das Jahr 2017 beschlossen hat. „Der Aufschwung in der Wirtschaft kommt jetzt auch in Sebnitz an.“

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wachsen damit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent. Die erwartete Summe ist mit Abstand die höchste seit mindestens zehn Jahren. Zu spontanen Anschaffungen lässt sich die Stadt trotzdem nicht verleiten. Es wird weiterhin konservativ geplant. Da sich gegenwärtig nicht abschätzen lässt, ob es sich bei dem Anstieg der Gewerbesteuer um einen Einmaleffekt handelt oder um einen dauerhaften Trend, hat der Kämmerer für die Zukunft einen entsprechenden Puffer eingebaut.

Denn die augenblicklich steigende Kurve kann auch unverhofft wieder nach unten abknicken. Zuletzt passierte dies von 2012 zu 2013, als sich die Gewerbesteuereinnahmen beinahe halbierten. Konkreter Erfolg oder Misserfolg der Unternehmen vor Ort lässt sich aus diesen Schwankungen nur bedingt ablesen. Für die Bemessung der Gewerbesteuer zählt das Konzernergebnis. Wenn beispielsweise Bosch an einem anderen Standort groß investiert und dadurch insgesamt weniger Gewinn verzeichnet, kommen auch in Sebnitz weniger Steuern an, unabhängig davon, wie viel Bohrhämmer das hiesige Werk produziert.

Insgesamt steigen die geplanten Einnahmen im Stadthaushalt von 15,4 Millionen auf über 18 Millionen. Neben der Gewerbesteuer sind vor allem höhere Zuweisungen und Fördermittel von Bund und Land dafür verantwortlich. Der aktuell hohe Beschäftigungsgrad lässt sich an einem Zuwachs bei der Einkommensteuer ablesen. Der Anteil, den die Gemeinde davon erhält, steigt in Sebnitz um 50 000 Euro auf 1,95 Millionen Euro. Verluste im Vergleich zu 2016 gibt es hingegen bei der Grundsteuer. Hier sinken die Einnahmen um 20 000 Euro, und dass obwohl Sebnitz die Sätze erst im vergangenen Jahr angehoben hat. Die Verwaltung führt die geringeren Erträge vor allem auf den eigenen Ankauf und Abriss von Altbauten zurück.

Zudem zahlt Sebnitz durch die Umschuldung eines großen Kredites in ein Darlehen mit besseren Konditionen künftig weniger Zinsen. Aktuell hat die Stadt noch 6,5 Millionen Euro Schulden, pro Jahr werden 577 000 Euro getilgt, dass heißt in gut elf Jahren ist alles abgezahlt. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 672 Euro.

