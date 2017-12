Sebnitz lockt mit Schnäppchenpreis Ein neues Wohngebiet an der Hessestraße soll den ersehnten Zuzug bringen. Auch ein Musterhaus ist geplant.

Mit einem sehr moderaten Preis hofft die Stadt Sebnitz, die Bauflächen gut verkaufen zu können. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Die Bautafel für das Wohngebiet an der Dr.-Hesse-Straße in Sebnitz lockt mit einem Schnäppchenpreis von 38 Euro pro Quadratmeter. Und das schon seit zwei Jahren. Im Dezember 2015 wurden die ersten beiden Grundstücke verkauft. Für eins war im März 2016 Spatenstich. Seither tat sich allerdings wenig. Um Bauherren anzulocken, will die Stadt, die das Gebiet auf eigene Kosten erschlossen hat, nun verstärkt die Werbetrommel rühren. Immerhin ist der Preis für das Bauland fast unschlagbar. Im Baugebiet Mädelgraben in Pirna etwa zahlen Käufer aktuell zwischen 140 und 180 Euro je Quadratmeter.

Im nächsten Jahr will Sebnitz in Zusammenarbeit mit der Baufirma HTS ein Musterhaus an der Hessestraße bauen. Damit haben dann Interessenten die Chance, sich zumindest visuell auf eine Zeit als Bauherr einzustellen. Darüber hinaus locken solche Musterhäuser erfahrungsgemäß mehr als eine leere Fläche, so wie derzeit. Ab 2018 werde parallel zur ortsüblichen Ausschreibung zusätzlich über das Immobilienportal des Freistaates für den Eigenheimstandort geworben, um ein größeres Klientel anzusprechen, heißt es aus dem Sebnitzer Rathaus. Ein Exposé sei derzeit in Arbeit.

In dem Wohngebiet sind elf Bauplätze erschlossen, drei davon sind bislang verkauft. Was bis jetzt noch nicht an den Baugrundstücken anliegt, sind Gasanschlüsse. Hier soll jeder selbst entscheiden können, wie er sein neues Haus beheizen will.

Erlaubt sind laut Bebauungsplan in diesem Wohngebiet zweigeschossige Häuser mit Satteldächern oder Flachdächern. Die spitzen Satteldächer greifen den Baustil der umliegenden Einfamilienhäuser auf, die Flachdächer korrespondieren mit der Architektur des in Sichtweite liegenden Krankenhauses. Auf Wunsch können sie auch begrünt werden.

