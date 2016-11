Sebnitz leuchtet In der Kunstblumenstadt war am Freitagabend einiges los – und viele waren auf den Beinen.

Traditionell führte das Blumenmädchen Musikanten sowie kleine und große Teilnehmer des Lampionumzuges zum Sebnitzer Markt. © Steffen Unger

Die Sebnitzer Museumsnacht zog am Freitag wieder zahlreiche Besucher in die Stadt. Die Organisatoren der zwölften Veranstaltung dieser Art in der Kunstblumenstadt bot neben Ausstellungen und offenen Geschäften allerhand Entdeckungen – unter anderem in den Höfen am Theatre Libre, im Mehrgenerationenhaus oder auf der Hertigswalder Straße. (SZ)

