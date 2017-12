Sebnitz knackt den Spitzenreiter Dank eines überragenden Torwarts siegt der BSV in Hainsberg. Wesenitztals Auswärts-Misere setzt sich fort.

Hainsbergs Marian Weinhold (r.) versucht, dem Sebnitzer Miroslav Kocl den Ball abzunehmen. Foto: Karl-Ludwig Oberthür

Führungswechsel in der Fußball-Landesklasse Mitte: Germania Mittweida hat am 12. Spieltag mit einem 2:0-Sieg in Hartmannsdorf die Tabellenspitze erobert. Der Vizemeister von 2015, 2016 und 2017 profitierte dabei von der ersten Heimniederlage des Hainsberger SV, der dem Tabellenvierten BSV 68 Sebnitz am Sonntag mit 1:2 unterlag. Markus Weise hatte den HSV in Führung gebracht (15.), aber noch vor der Pause drehten Stefano Krause (32.) und Pierre Nebes (33.) mit ihren Toren das Spiel.

Gäste-Trainer Uwe Rahle blieb gelassen: „Schön, dass wir durch diesen Erfolg das Rennen an der Spitze wieder vollkommen offen gestalten. Ob unser Sieg verdient war? Höchstens aufgrund der überragenden Leistung unseres Torhüters Dominik Oppitz und einer kämpferisch starken Leistung nach dem Seitenwechsel.“ Der Hainsberger Trainer Knut Michael konnte mit der Leistung seiner Mannschaft, vor allem in der zweiten Hälfte, eigentlich nicht unzufrieden sein, „denn so viele Torgelegenheiten erspielt man sich auch nicht alle Tage“. Das Ergebnis hingegen sei „natürlich nicht zufriedenstellend“.

Alle hochkarätigen Chancen der Hausherren aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Fakt ist, dass Oppitz über sich hinauswuchs und Klasseparaden in Hülle und Füller ablieferte. Rahle fand dann doch noch einen Grund, dass der „Dreier“ für seine Jungs verdient war: „Wir haben in Mittweida und Freital jeweils mit viel Pech knapp verloren. Irgendwie haben wir uns das Glück, das wir am Sonntag in Hainsberg ohne Zweifel hatten, auch erarbeitet.“

Fast schon dramatische Formen nehmen die Auswärtsauftritte der Wesenitztaler an. In Bannewitz startete der SVW am Sonntag den sechsten Anlauf in Richtung ersten Auswärtspunkt – ohne Erfolg. Zwei Treffer von Rico Rudolph (57.) und Markus Hexamer (75.) reichten nicht, denn Paul Szuppa (6.), Martin Neubert (49.) und Jakob Schulz mit einem verwandelten Foulelfmeter (86.) fanden die passenden Antworten.

„Wir hatten personelle Probleme, vor allem im zentralen Mittelfeld. Gut war, dass wir unsere Schnelligkeitsvorteile ausgespielt haben. Wir hätten bis zum 1:2-Anschlusstor längst 4:0, 5:0 führen müssen“, schätzte der Bannewitzer Trainer Jens Hieckmann ein. „Selbst nach dem Ausgleich haben wir aber immer mit breiter Brust agiert. Sicher kann man über den Elfmeter kurz vor Schluss streiten, aber verdient war unser Sieg auf alle Fälle.“ Eine starke Vorstellung lieferte der 41 Jahre alte SVB-Kapitän Michal Musil ab, der auch den entscheidenden Foulelfmeter herausholte.

Die Gäste waren nach der sechsten Auswärtspleite auf Schiedsrichter Sebastian Krämer überhaupt nicht gut zu sprechen. „Es war ein faires Tackling von Heinrich Glöß, dass der Unparteiische aber als strafstoßwürdig einstufte“, so der einhellige Tenor auf der Wesenitztaler Bank. Die wütenden Proteste halfen selbstverständlich nicht. In den Schlussminuten verfehlte Braun per Kopf das Tor, während Wagner am Bannewitzer Keeper Patrick Richter scheiterte. Am Ende verlor der SVW nicht nur das Spiel, sondern auch noch Torhüter Erik Droßel der sich beim Verlassen des Feldes eine Rote Karte einhandelte.

Am kommenden Wochenende geht der letzte Hinrunden-Spieltag über die Bühne. Mittweida, Freiberg, Hainsberg und Sebnitz können sich noch Hoffnungen auf die Herbstmeisterschaft machen. Viel Zeit zum Feiern bleibt dann aber nicht, denn schon am ersten Dezember-Wochenende beginnt die Rückrunde, ehe die dreimonatige Wettkampfpause beginnt.

zur Startseite