Sebnitz klettert auf Podestplatz

Sebnitz. Mit einem fulminanten Endspurt hat es der BSV 68 Sebnitz am letzten Spieltag der Hinrunde noch auf die Medaillenränge geschafft. Mit 6:1 (3:1) setzte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Rahle auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen Aufsteiger Hartmannsdorfer SV Empor 1922 durch. Gerrit Hamel (2.), Michale Kunze (4.), Sven Torlee (11.), Tomas Hurab (53.) und Pierre Nebes (78., 85.) erzielten vor nur 66 zahlenden Besuchern die Treffer für die Gastgeber. Norman Bendix hatte zwischenzeitlich auf 1:3 (28.) verkürzt.

Der Sebnitzer Trainer Uwe Rahle freute sich natürlich über das „halbe Dutzend“ seiner Männer, merkte aber auch kritisch an: „Spielerisch blieben bei uns in der ersten Halbzeit viele Wünsche offen. Nach dem sensationellen Blitzstart mit drei Toren bis zur 11. Minute, mussten wir froh sein, bis zur Pause nicht den Ausgleich kassiert zu haben.“

Bei ungemütlichem Herbstwetter ging die erste Chance der Partie an die Gäste. Nach Zuspiel von Marcus Linne kam Norman Bendix frei stehend zum Abschluss, scheiterte aber an BSV-Torhüter Dominik Oppitz (1.). Im Gegenzug stand auch Hamel frei vor Gästekeeper Dustin Heinrich und überwand diesen mit einem gekonnten Heber. Nur zwei Minuten später setzte Stefano Krause mit einem Querpass Michael Kunze in Szene, der auf 2:0 erhöhte. Der Kopfball-Treffer von Sven Torlee nach Flanke von Alexander Pfeiffer ließ das Schlimmste für die Hartmannsdorfer befürchten. Doch Empor steckte nicht auf. „Offensichtlich hatten meine Spieler aber nicht mit der nimmermüden Moral der Hartmannsdorfer gerechnet“, merkte Rahle später an. „Wir stellten plötzlich das Fußballspielen ein, machten im Spielaufbau und in der Defensive haarsträubende Fehler“, so der BSV-Coach. Aufseiten der Gäste zählte man bis zur Pause „sechs hochkarätige Tormöglichkeiten“, aber nur Torjäger Bendix konnte eine nutzen. Er profitierte von einem Aussetzer von Tomas Hurab in der eigenen Hälfte und markierte sein neuntes Saisontor. Kurz danach versiebte der Hartmannsdorfer Torjäger eine weitere Riesenchance. „Mit Glück und wieder etwas zunehmender spielerischer Linie retteten wir das 3:1 aber in die Pause“, so Rahle.

Dauerbrenner Nebes trifft doppelt

„Für uns geht damit eine recht durchwachsene Hinrunde zu Ende, die uns aber immerhin alle Möglichkeiten offen lässt, in der Rückrunde um den Staffelsieg mitspielen zu können“, zog Uwe Rahle ein erstes Fazit. Das erste Rückrundenspiel der Sebnitzer findet schon am kommenden Sonnabend zu Hause gegen Stahl Freital (1:2 in Mittweida) statt. „Gewinnen wir, haben wir sogar noch die Chance, das Jahr als Tabellenzweiter zu beenden.“ Herbstmeister Mittweida (30 Punkte) erwartet den BSC Freiberg (28), Sebnitz steht bei 27 Zählern.

