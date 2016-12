Sebnitz ist Kommune des Jahres Die Kunstblumenstadt wird vom Ostdeutschen Sparkassenverband ausgezeichnet. Dabei geht es vor allem um die Aufbauleistung seit der Wende.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auch wenn das Wetter mal trübe ist, die Sebnitzer haben allen Anlass stolz zu sein, sagen die Preisverleiher. © Dirk Zschiedrich Auch wenn das Wetter mal trübe ist, die Sebnitzer haben allen Anlass stolz zu sein, sagen die Preisverleiher.

Lars Wätzold von der Sparkasse (links) und OSV-Verbandschef Wolfgang Zender (rechts) überreichten den Preis an Oberbürgermeister Mike Ruckh.

Sebnitz. Sebnitz ist die „Kommune des Jahres“ – diesen Titel bekommt die Stadt vom Ostdeutschen Sparkassenverband. Der Verband zeichnete die Kunstblumenstadt am Donnerstag mit seinem Unternehmerpreis aus, der jährlich an Unternehmen, Kommunen und Vereine in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt vergeben wird. Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU), Stellvertreter Ekkehard Schneider (CDU) und Hauptamtsleiter Ronald Kretzschmar nahmen die Auszeichnung in Potsdam entgegen.

Bei dem Preis geht es jedoch nicht um das, was dieses Jahr passiert ist – Stadtfest, Deutscher Wandertag – sondern um eine Gesamtschau der vergangenen Jahre. In der Laudatio heißt es dementsprechend: „Sebnitz ist ein sehr gutes Beispiel, wie ostdeutsche Kommunen die nicht leichte Entwicklung nach der Wende erfolgreich gestaltet haben.“ Mit der Auflösung des VEB Kunstblume habe die Stadt Anfang der 1990er-Jahre ihre Stellung als Zentrum der deutschen Kunstblumenproduktion verloren. Wie viele Gemeinden in den neuen Bundesländern hatte die Stadt mit hoher Arbeitslosigkeit, maroder Infrastruktur und geringen Steuereinnahmen zu kämpfen. Heute hingegen glänze Sebnitz wieder. 50 Vereine sind aktiv, über 1 000 Schüler lernen an vier Schulen. Sebnitz verfüge wieder über eine breite wirtschaftliche Basis, erklärte der Verband.

Im August hatte sich die Stadt nach einem Vorschlag des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz um den Preis beworben. In ihrer damaligen Präsentation gingen OB Ruckh und Verwaltungschef Kretzschmar vor allem auf den Weg ein, den die Stadt seit der Wende hingelegt hat. Die Ausgangslage 1990 war düster: Fast jeder Vierte war ohne Job, mit einer Arbeitslosenquote von 22,5 Prozent rangierte Sebnitz auf dem negativen Spitzenplatz im Freistaat. Die Einwohnerzahlen befanden sich im freien Fall, mit der Gebietsreform 1994 war auch noch der Kreissitz futsch.

Kein Zurücklehnen nach dem Preis

Aktuell liegt die Arbeitslosigkeit bei 6,8 Prozent. Bei der Abwanderung ist die Trendwende erreicht, seit 2014 verzeichnet Sebnitz mehr Zuzüge als Wegzüge. Die Stadt sammelte Titel wie „Staatlich anerkannter Erholungsort“ und „Sportfreundliche Kommune“. Das hat die Jury überzeugt. Sie kürte Sebnitz zum Landessieger für Sachsen. Die Auszeichnung wird an Städte oder Gemeinden vergeben, die Wirtschaftlichkeit mit steigender Lebensqualität für die Einwohner verbinden. Im vergangenen Jahr erhielt mit der Uhrenstadt Glashütte ebenfalls eine Stadt aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge den Preis.

Ein Preisgeld ist mit der Auszeichnung nicht verbunden. Doch darum gehe es auch nicht, sagt OB Ruckh. Sondern darum, dass die Entwicklung der Stadt von außen als positiv wahrgenommen wird. Mit dem ersten Platz werde die jahrelange fleißige Aufbauarbeit aller ausgezeichnet: „Das Ergebnis ist ein Erfolg aller Bürger, Vereine, Unternehmen, Institutionen, aber auch des Stadtrates und der Verwaltung“, sagt Ruckh. Die Auszeichnung zeige Unternehmen wie Familien, dass Sebnitz ein guter Standort ist.

Anlass zum Zurücklehnen sei die Preisverleihung jedoch nicht. Als konkrete Ziele für die Zukunft nannte Ruckh das geplante Pflegeheim an der Weberstraße, den Straßenbau und Erweiterungen der ansässigen Unternehmen.

zur Startseite