Sebnitz ist Kommune des Jahres Die Kunstblumenstadt wird vom Ostdeutschen Sparkassenverband ausgezeichnet. Dabei geht es vor allem um die Aufbauleistung seit der Wende.

Sebnitz hat sich in den letzten Jahren preiswürdig entwickelt, ist der Ostdeutsche Sparkassenverband überzeugt. © Archiv: Baldauf

Sebnitz/Potsdam. Die Stadt Sebnitz ist vom Ostdeutschen Sparkassenverband zur „Kommune des Jahres“ gekürt wurden. Mit seinem Unternehmerpreis zeichnet der Verband jährlich Unternehmen, Kommunen und Vereine in den neuen Bundesländern aus. Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) und weitere Vertreter der Stadt nahmen den Preis am Donnerstagvormittag in Potsdam entgegen. „Sebnitz ist ein sehr gutes Beispiel, wie ostdeutsche Kommunen die nicht leichte Entwicklung nach der Wende erfolgreich gestaltet haben“, erklärte Heiko Lachmann, Vorstandsmitglied der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in seiner Laudatio. Mit der Auflösung des VEB Kunstblume habe die Stadt Anfang der Neunzigerjahre ihre Stellung als Zentrum der deutschen Kunstblumenproduktion verloren. Wie viele Gemeinden in den neuen Bundesländern hatte Sebnitz hoher Arbeitslosigkeit, maroder Infrastruktur und geringer Steuereinnahmen zu kämpfen. Heute hingegen glänze Sebnitz wieder als „Staatlich anerkannter Erholungsort“ und sportfreundliche Kommune. Die aktuelle Arbeitslosigkeit liegt bei 6,8 Prozent, 50 Vereine sind in der Stadt aktiv.

Sebnitz’ Oberbürgermeister Mike Ruckh sieht mit dem Preis vor allem die nachhaltige Aufbauarbeit der Stadt und ihrer Bürger gewürdigt. Die positive Wahrnehmung von außen auf die Entwicklung gebe der Stadt und ihren Ortsteilen neuen Rückenwind.

Der Unternehmerpreis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes wird jedes Jahr an Unternehmen, Kommunen und Vereine verliehen, die ihre Heimat in besonderem Maße vorangebracht haben. 2016 wurde er zum 20. Mal vergeben. Ausgezeichnet wurden pro Kategorie je ein Preisträger aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Jahr erhielt mit der Uhrenstadt Glashütte ebenfalls eine Stadt aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Auszeichnung. Ein Preisgeld ist mit der Anerkennung nicht verbunden. (SZ)

