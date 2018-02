Sebnitz hat die Brötchentaste Am Sebnitzer Markt ist das Parken jetzt für eine halbe Stunde kostenlos. Das soll den Einzelhandel stärken.

Beate Kramer und Steffi Sturm vom Gewerbeverein lösen mit OB Mike Ruckh ein Gratisticket. © SZ/Dirk Schulze

Sebnitz. Die kleine runde Taste sitzt genau in der Mitte des Bedienfelds des Parkscheinautomaten und erinnert farblich mit einem bisschen guten Willen an den Ton von Brötchenteig. Wer sie drückt, dem druckt der Automat einen Parkschein für eine halbe Stunde – ganz, ohne Geld einzuwerfen. Seit Mittwochmittag können Autofahrer mit dieser Brötchentaste für 30 Minuten kostenlos auf dem Sebnitzer Markt parken. Bisher waren dafür 25 Cent fällig.

Mit dieser Neuregelung will Sebnitz das Einkaufen in der Innenstadt attraktiver machen und den lokalen Einzelhandel stärken. Der Stadtrat hatte das im Januar beschlossen. Die Brötchentaste ist dabei eine von mehreren Maßnahmen, zu denen auch ein Gründerzuschuss für neue Geschäfte zählt. Um das Parken komfortabler zu machen, ist noch mehr in Planung. Derzeit wird die Bezahlung von Parktickets per Handy vorbereitet, teilt die Stadt mit.

zur Startseite