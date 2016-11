Sebnitz feiert Tannert-Weihnacht Am Wochenende lockt der Weihnachtsmarkt in die Stadt. Die Läden öffnen am Sonntag – sowie ein besonderes Kaufhaus.

Zum vierten Mal steht der Sebnitzer Weihnachtsmarkt ganz im Zeichen des Scherenschnittkünstlers Adolf Tannert. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Rings um die elf Meter hohe Nordmanntanne und das große Schattenspiel sind die hölzernen Buden auf dem Sebnitzer Marktplatz schon aufgebaut, am Freitag wird der Weihnachtsmarkt, die Sebnitzer Tannert-Weihnacht, eröffnet. Zum vierten Mal steht er ganz im Zeichen des Scherenschnittkünstlers Adolf Tannert, was sich in der Marktgestaltung mit großen Originalmotiven Tannerts widerspiegelt.

Die Marktbuden sperren am Freitag schon mittags um zwölf auf. Nachdem die Kinder der Sebnitzer Kindertagesstätten, Grundschulen und der DRK-Kinder- und Jugendwohngemeinschaft die Weihnachtsbäume auf dem Platz geschmückt haben, übernehmen Weihnachtsmann und Oberbürgermeister 16 Uhr den Part der offiziellen Eröffnung. Dann spielt das Jugendblasorchester Sebnitz. Vom Turm der Peter-Pauls-Kirche erklingen um 19.30 weihnachtliche Stücke des Posaunenchors.

Neben verschiedenen Händlern und den obligatorischen Weihnachtsmarkt-Rennern wie Glühwein und Adventsleckereien gibt es am Sonnabend den ganzen Nachmittag musikalisches Programm: Auf der Bühne stehen die Schulchöre, die Jazzband der Musikschule, die Volkschöre Sebnitz und Ottendorf, Ingo Halama mit seinen Musikschülern sowie Sängerin Conny Borgwardt mit Sebastian Lüdke. Am Sonntagnachmittag eröffnet der Posaunenchor, bevor Frau Holle ihre Betten ausschüttelt und der Weihnachtsmann noch einmal persönlich vorbeischaut. Das angekündigte Schattenspiel muss krankheitsbedingt leider entfallen, teilt das Stadtmarketing mit.

Wer das Adventswochenende zum Geschenkekauf nutzen möchte, kommt nicht zu kurz. Die Geschäfte in der Sebnitzer Innenstadt haben am Sonntag geöffnet. Zum zweiten Mal überhaupt öffnet außerdem das Kunsthaus Sammelsurium im Sebnitz-Center seine Türen. Dieses etwas andere Kaufhaus hat bereits zur Museumsnacht zahlreiche Neugierige angelockt. Zwischen Bildern, Grafiken und antiquarischen Büchern findet dort erneut ein Trödelmarkt statt, der zum Stöbern einlädt. Das Kunsthaus Sammelsurium ist am 4. Dezember von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. (SZ/dis)

