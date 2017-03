Sebnitz diskutiert neue Tourismusstrategie

Die Sebnitzer Stadträte beraten am Freitag über den Entwurf einer neuen Tourismusstrategie namens „Fahrplan 2025“. Das passiert im Rahmen der jährlichen Klausurtagung, zu der sich die Räte zusammenfinden. Hauptthema der Tagung ist der Nachtragshaushalt 2017, also die aktuelle Ergänzungen zum gültigen Doppelhaushalt für 2016/2017, der im vergangenen Jahr beschlossen wurde. Des Weiteren stehen laut Mitteilung des Sebnitzer Rathauses die Entwicklungsperspektiven für das Kirnitzschtal auf dem Programm. Die Touristiker der Stadt hatten 2015 eine eigene Marke zur besseren Vermarktung des bei Touristen beliebten Tals vorgestellt. Die frühere Gemeinde Kirnitzschtal fusionierte 2012 mit der Stadt Sebnitz. Außerdem wird der Stadtrat über eine mögliche Bezuschussung der neuen Kirchenheizung für die Stadtkirche beraten. Nach der Tagung will OB Mike Ruckh (CDU) die Termine für die jährlichen Einwohnerversammlungen bekannt geben. (SZ/dis)

