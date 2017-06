Sebnitz braucht neue Brücke Die Brücke am Brauhaus befindet sich in desolatem Zustand. Eine Sanierung wäre teurer als der Neubau.

Die Brücke über die Straße Am Brauhaus (vorn die Brüstungsmauer) ist marode, sie soll nächstes Jahr abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. © Steffen Unger

In Sebnitz muss die Brücke an der Straße Am Brauhaus in absehbarer Zeit erneuert werden. Das Betonbauwerk, das direkt neben der Jahn-Turnhalle über den Sebnitzbach führt, hält den geltenden Prüfkriterien nicht mehr stand, wie das Sebnitzer Rathaus mitteilt. Der Zustand von Brücken und Stützwänden muss ebenso wie der von anderen Ingenieurbauwerken in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Die Zustandswerte für die Brücke Am Brauhaus haben sich dabei in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Äußerlich sichtbar ist abgeplatzter Beton, zum Teil liegt die Eisenbewehrung bereits offen und rostet vor sich hin.

Schon vor drei Jahren wurden die Schäden in einem Prüfbericht ausführlich analysiert. Das Ergebnis der Untersuchung war, dass ein kompletter Neubau der Brücke mittelfristig günstiger ist als eine Sanierung. Es handele sich um erhebliche Schäden, die sich künftig noch verschlimmern werden.

Der Abriss der alten und der Bau der neuen Brücke werden voraussichtlich 2018 über die Bühne gehen. Derzeit laufen bei der Stadtverwaltung die Vorbereitungen in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, denn die angrenzende Turnhalle sowie das Nachbargebäude stehen unter Denkmalsschutz. Noch in diesem Jahr sollen der genaue Umfang der nötigen Baumaßnahmen und die dafür fälligen Kosten im Detail feststehen. Nach ersten Schätzungen wird die neue Brücke rund 450 000 Euro kosten. Der überwiegende Anteil von 90 Prozent kann aller Voraussicht nach über Fördermittel abgedeckt werden. (SZ)

