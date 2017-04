Sebnitz bessert bei Umleitung nach An der gesperrten Gartenstraße weisen jetzt mehr Schilder Autofahrern den Weg. Das soll auch dem Ärztehaus helfen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Ausschnitt des Umleitungsplanes, den die Stadt erstellt hat. Die Volle Größe finden Sie als Link am Ende des Artikels. © Stadt Sebnitz Ein Ausschnitt des Umleitungsplanes, den die Stadt erstellt hat. Die Volle Größe finden Sie als Link am Ende des Artikels.

An der Kreuzung von Gartenstraße und Götzingerstraße wird in Sebnitz zurzeit gebaut. Nicht nur Autos müssen eine Umleitung nehmen.

Nach Kritik von Arztpraxen und Anwohnern hat die Stadt Sebnitz die Beschilderung der Umleitung um die Baustelle Gartenstraße erweitert. Die gelben Umleitungsschilder wurden mit Zusatzschildern ergänzt, die auf das Ziel (Götzingerstraße oder Bahnhof) verweisen. Die Umleitungsstrecke werde dadurch verständlicher, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Zudem wurden an mehreren Stellen zusätzliche Hinweise aufgestellt, etwa an der Schandauer Straße sowie am Kapellenweg und der Bahnhofstraße.

Für Fußgänger sollen jetzt ebenfalls noch Schilder folgen, die den Weg um die gesperrte Kreuzung weisen. Angekündigt ist eine Beschilderung aus Richtung Schönbacher Weg sowie vom Parkplatz am Bahnhof. Die fehlte bislang völlig, was dazu führte, dass selbst Einheimische Schwierigkeiten hatten, den Weg zu finden. Noch komplizierter ist es für Ortsunkundige, darunter die Patienten des Ärztehauses „Forum am Knöchel“, die aus den umliegenden Orten nach Sebnitz kommen. Durch die Bauarbeiten an der Kreuzung von Gartenstraße und Götzingerstraße ist der wichtigste Zugang zum Wohngebiet auf dem Knöchel komplett gesperrt.

Aus Sicherheitsgründen dürfen auch Fußgänger die Baustelle nicht überqueren. Es werden tiefe Gräben ausgehoben, erklärte OB Mike Ruckh (CDU) im Stadtrat, die Baufirma lehne die Haftung für einen Fußsteg neben der Baustelle deshalb aktuell ab. Das Rathaus stehe in ständigem Kontakt mit der Firma. Sobald es möglich sei, wolle man Fußgänger passieren lassen.

Die Stadt hat einen Umleitungsplan erstellt. Diesen finden Sie hier.

zur Startseite