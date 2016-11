Seat und VW stoßen zusammen Bei einem Unfall am Mittwochabend am Gewerbegebiet in Bernbruch wurde eine Person verletzt.

Der Seat wurde gegen ein Schild geschleudert. © Rico Löb

Auf der Umgehungsstraße bei Kamenz hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall gegeben. Gegen 18.40 Uhr waren an einer Kreuzung unweit des Gewerbegebietes Bernbruch zwei Autos zusammengestoßen. Ein VW Transporter und ein Seat krachten ineinander. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Seat in ein großes Verkehrszeichen geschleudert wurde.

Mindestens eine Person wurde verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell zur Stelle, um Hilfe zu leisten. Die Umgehungsstraße war in diesem Bereich während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. (szo)

