Seat überschlägt sich Der Fahrer hatte in der Nacht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Seat hatte sich überschlagen, ehe er am Rand eines Feldes zum Stehen kam. © Roland Halkasch

Nossen. Kurz nach Mitternacht kam es am frühen Sonnabendmorgen auf der B 175 bei Nossen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Seat Ibiza, der zwischen Nossen und Rhäsa unterwegs war, veror in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleinwagen schleuderte nach in den Straßengraben, überschlug sich und blieb am Rand eines Feldes stehen. Der Seat-Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Nossen. Die Bundesstraße 175 war zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (SZ)

zur Startseite