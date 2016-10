Seat stürzt 10-Meter-Abhang hinunter In der sogenannten Friedhofskurve in Freital verliert ein 37-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei wurde nicht nur sein Auto zerstört.

Ein 37-Jähriger war mit seinem Fahrzeug einen zehn Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt. © Roland Halkasch

Auf der Wilsdruffer Straße ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Seat Toledo war stadteinwärts unterwegs. In der sogenannten Friedhofskurve, einem berüchtigten Unfallschwerpunkt, verlor der 37-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam auf der abschüssigen Straße ins Schleudern. Der Seat geriet nach rechts auf einen Parkplatz. Dort rammte er einen Telefonverteilerkasten um und stürzte etwa zehn Meter einen Abhang herunter. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Bergung des Seat mit schwerer Technik war aufwendig und nahm einige Zeit in Anspruch. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. In den letzten Jahren kam es an der „Friedhofskurve“ immer wieder zu Unfällen. (hal)

