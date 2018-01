Seat brennt in Tiefgarage

Der ausgebrannte Seat Altea in der Tiefgarage. © Roland Halkasch

Dresden. Am frühen Dienstagabend gegen kurz nach 18 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage auf der Straße An der Flutrinne den Feueralarm aus. Als die Feuerwehr in Pieschen vorfuhr, qualmte es bereits mächtig aus dem betonierten Eingang. Mit Atemschutzgeräten kämpften sich die Männer zu dem brennenden Seat Altea vor und erstickten die Flammen.



Durch den schnellen Einsatz konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf andere Autos in der Garage verhindern, der Seat jedoch befindet sich in einem trostlosen Zustand. Einige Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus mussten belüftet werden, verletzt wurde durch den Brand aber niemand. (szo)

