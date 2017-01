Scultetusschule bekommt neues Dach Obwohl es die Stadt Görlitz sehr viel Geld kostet, hat der Stadtrat dem Vorhaben zugestimmt.

Die Scultetus-Oberschule in Königshufen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Die Außenschäden an der Scultetus-Oberschule werden behoben. Das hat der Stadtrat am Abend beschlossen und damit auch einen enormen Vorgriff auf den noch nicht vorliegenden Haushalt vorgenommen. Denn die Eigenmittel, die die Stadt für das Vorhaben aufwenden muss, belaufen sich auf 762000 Euro. Das ist fast die Hälfte der mit 1,1 Millionen Euro veranschlagten Bausumme. Noch am Mittwoch hatte es eine Vor-Ort-Begehung gegeben, die Schäden wurden dokumentiert und in der Stadtratssitzung als dramatisch beschrieben. Deshalb fasste der Rat am Ende auch geschlossen den Beschluss. „Wir diskutieren über die Maßnahme intern schon lange, Fakt ist, dass die Summe, die wir aufbringen müssen, umso größer wird, je länger wir warten“, so Bürgermeister Michael Wieler.

In die nächste Sitzung geschoben, die am 3. März stattfindet, wurde hingegen das Thema Elternbeitragssätze. Hier gebe es noch zu viel Klärungsbedarf, erklärte Oberbürgermeister Siegfried Deinege. „Wir benötigen dafür noch eine Sitzung des Verwaltungsausschusses.“ Vor allem geht es um die Frage, wer die Differenz, die durch die Absenkung der Geschwisterermäßigung entsteht, tragen soll. Hier sind die Räte noch völlig uneinig darüber, ob sie die Stadt oder die Eltern übernehmen sollen.

Links zum Thema Zweite Sanierung für die Scultetus-Oberschule

zur Startseite