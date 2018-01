Schwungvoller Start

© Jörg Stephan

Bautzen. Tanz, Theater und Tanztheater - all das bot das Festival „Auftakt – Theater geht tanzen“ an diesem Wochenende in Bautzen. Zwei Tage lang zeigten Nachwuchskünstler im Steinhaus ihre Shows. Zu erleben war ein vielfältiges Bühnenprogramm von lokalen und überregionalen Ensembles. So standen unter anderem Tänzer der Bautzener Tanzschule Mühlmann und die Hip-Hop Gruppe des „No Name Dance Studio“ aus Jelenia Góra (Polen) auf der Bühne. Das Ensemble „MultiMoves“ aus Dresden war mit dem Tanztheaterstück „What the hell are we supposed to do now?“ zu Gast. Patrick „Patrock“ von Bardeleben präsentierte die humoristische One-Man-Show „Am Strand“. Außerdem stellten junge Tänzerinnen und Tänzer aus Deutschland und Polen eine Performance aus Tanz und Livemusik vor, die bei einem dreitägigen Workshop entstanden ist. (szo)

