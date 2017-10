Schwitzen vor dem großen Rennen Fahrer und Gäste sollen sich beim Stockcar-Rennen wohl fühlen. Dafür sind einige Arbeitseinsätze notwendig.

Sandro Voland (links) und Toni Kluge beim Arbeitseinsatz an der Rennstrecke am Heegweg. © André Braun

Am letzten Oktoberwochenende heulen wieder die Motoren auf dem Areal des Heegweges. Der Motorsportclub Hartha (MSC) lädt zum Stockcar-Rennen ein – in diesem Jahr zum 15. Mal.

Doch bevor wieder mehrere Hunderte Fans und Teilnehmer auf das Rennareal kommen können, heißt es für die Mitglieder des MSC noch einmal Revue zu machen. Obwohl die Rennstrecke nur ein Mal im Jahr genutzt wird, muss das Gelände vom Frühjahr bis in den Herbst gepflegt werden. So gab es am vergangenen Wochenende wieder einen Arbeitseinsatz. „Wir haben den Wildwuchs beseitigt, die Hänge nachprofiliert und einen Abschnitt der Rennstrecke verdichtet“, so Hans-Jürgen Estler, Vorstandsmitglied des MSC. Vor dem Rennen müsse noch einmal von den Vereinsmitgliedern kräftig zugepackt werden, damit alles passe.

Doch nicht nur Muskelkraft wird für die Vorbereitung des Rennens benötigt. Es gibt jede Menge Organisatorisches zu tun. So werden die Anmeldungen entgegen genommen, die Rennlisten geschrieben, das Rechenbüro funktionstüchtig gemacht und vieles mehr.

Die Organisatoren sorgen nicht nur für optimale Rennbedingungen, sondern auch für ein ansprechendes Rahmenprogramm. Am Freitag, 27. Oktober, spielt ab 21 Uhr die BO-Coverband Exituz28 und am Sonnabend, 28. Oktober, gibt es ab 20 Uhr mit der Band Almost Dead Hardrock vom Feinsten. Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgt DJ Daniel, alias Galle. Wer seinen Freunden ein paar Bilder vom Renngeschehen schicken oder gar noch einladen will, kann das über Facebook oder Instagram erledigen. Dafür sorgt der Freifunk Mittelsachsen mit Unterstützung von MiSaxNet. Sie stellen wie im vergangenen Jahr ein flächendeckendes freies Wlan zur Verfügung.

Erstmals gibt es in diesem Jahr einen Ladys-Cup, bei dem nur Frauen starten. Zwar gab es in der Vergangenheit schon einige Frauen, die bei den Rennen dabei waren, aber eben keine gesonderte Klasse.

„Bisher haben sich etwa 90 Fahrer für das Rennen angemeldet“, so Estler. Das Fahrerlager öffnet aus organisatorischen Gründen für alle erst am Freitag, 27. Oktober, ab 12 Uhr. Das freie Training ist für Sonnabend, 28. Oktober, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr geplant. Danach beginnen um 13 Uhr die Wertungsläufe. Am Sonntag geht es um 9 Uhr los. Gegen 16 Uhr soll der Vernichtungslauf starten. Anschließend ist die Siegerehrung geplant.

zur Startseite