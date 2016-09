Schwitzen für Fortgeschrittene

Morgens und abends bekommen die Pflanzen einen extragroßen Schluck gegen den Durst. Ein Rhythmus, den sie auch Kleingärtnern empfiehlt. In der prallen Mittagssonne sollte man dagegen die Hände von der Gießkanne lassen. Das könnte den Pflanzen mehr schaden als nützen. Für Theresa Philipp, ihre Mitarbeiter und auch Kunden gibt es dagegen eine Abkühlung. Im Verkaufsraum, in dem auch frische Blumen stehen, wurde eine Kühlanlage installiert. „Sie macht uns und die Blumen richtig glücklich“, verrät sie.

Gießen, gießen und nochmals gießen, das heißt es im Moment für die Mitarbeiter der Gärtnerei Klein in Sebnitz. Bis zu zweimal täglich müssen die Pflanzen in den Gewächshäusern gewässert werden, erklärt Theresa Philipp. Das sei enorm zeit- und arbeitsintensiv. In den moderneren Gewächshäusern gäbe es einen Schattierschirm. Er sorge für das richtige Lichtmaß. In den älteren Anlagen gibt es diesen Schutz nicht. Deshalb müsse auf die Pflanzen dort besonders geachtet werden. Zum Beispiel auf die ersten Primeln, die bei Kleins schon wachsen. „Sie vertragen die Hitze nicht so gut und müssen oft gewässert werden“, sagt Theresa Philipp.

Kritisch sieht man die derzeitigen Temperaturen auch im Obsthof von Steffen Menzel in Langenwolmsdorf. Die Ernte ist dort in vollem Gange. Es musste sogar schon zusätzliches Personal geholt werden, da alles auf einmal reife. Das allerdings sehe man den Äpfeln derzeit nicht an. Sie seien ziemlich grün. Das hängt allerdings damit zusammen, dass die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht nicht sehr groß sind. Die braucht der Apfel aber, denn nur so erhält er seine schöne Farbe, also am Tage warm und kühl in der Nacht. Bei Menzels gedeihen die Äpfel unter einem Hagelnetz. Das könnte man zwar wegnehmen. Doch bei den vorausgesagten möglichen Unwettern am Wochenende lässt es Steffen Menzel lieber noch ein paar Tage länger über seinen Bäumen.

Viel Sonne und Hitze sind gut fürs Obst – könnte man denken. Doch die Obstbauern in der Region haben nicht nur Schweißperlen, sondern mittlerweile auch Sorgenfalten im Gesicht. „Die Früchte können bei starker Sonneneinstrahlung wie Menschen auch einen Sonnenbrand bekommen“, sagt Ulrich Rüdiger vom Obsthof Rüdiger in Helmsdorf. Dagegen schützen kann er seine Plantagen nicht. Der Schaden halte sich in Grenzen, da seine Plantagen von der Lage her etwas kühler stehen. Mit der Ernte der Wintersorten wurde bei ihm bereits begonnen.

Schüler freuen sich über hitzefrei

Bei heißen Temperaturen konzentriert bleiben und Klassenarbeiten schreiben? Schwierig. Deshalb bekamen die Mädchen und Jungen in der Neustädter Julius-Mißbach-Grundschule am Dienstag nach der fünften Stunde Hitzefrei. Am Mittwoch und Donnerstag wurden die Unterrichtsstunden auf 35 Minuten verkürzt, wie Schulleiterin Steffi Milantzkis mitteilt. Wie es am Freitag weitergeht, wird kurzfristig entschieden – je nach Temperaturprognose. An der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt gibt es für die Kinder auch eher Schulschluss. Seit Dienstag haben sie nur bis zur fünften Stunde Unterricht. „Die restlichen Stunden fallen aus“, sagt Schulleiter Klaus Anders. In einem der Klassenräume sei es am Montag an die 30 Grad heiß gewesen. Schuld sind die großen Glasfronten, durch die sich das Gebäude aufheizt. „Für die Schüler und Lehrer sind diese Temperaturen nicht zumutbar“, sagt er.

Auf verkürzten Unterricht setzt in dieser Woche auch die Ludwig-Renn-Oberschule in Stolpen. Statt 45 Minuten lang werden die Fünft- bis Zehntklässler nur 30Minuten in einem Fach unterrichtet. Kurz vor 12 Uhr ist dadurch die letzte Stunde schon vorbei. Bis einschließlich Freitag soll diese Regelung gelten.