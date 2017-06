Schwitzen für die kommende Eiszeit Der Ausbau des Eisstadions in Niesky geht voran. Auch hinter den Kulissen wird hart für die Inbetriebnahme gearbeitet.

Jörn Dünzel (links) schaut sich mit Roland Pabel auf der Baustelle des Eisstadions um. Bauleiter Pabel zeigt dem Präsidenten des Eislaufvereins Besonderheiten an der Dachkonstruktion. © André Schulze

Im Waldbad Niesky genießen die Besucher derzeit den Sommer. An Eishockey denkt beim Badbesuch wohl kein Gast, obwohl das städtische Eisstadion nur wenige Meter entfernt steht. Aktuell ist die Heimstatt der Tornados vom Eislaufverein Niesky (ELV) eine Baustelle. Die einstige Freiluft-Arena wird umgebaut und überdacht. Rund 6,7 Millionen Euro kostet der Neubau, der von Bund und Freistaat gefördert und am 27. Oktober im Beisein von Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich feierlich eingeweiht wird. Ein Termin, der Baufirmen, Stadtverwaltung und Verein vor und hinter den Kulissen noch viel Arbeit abverlangt.

In Vorbereitung auf die erste Saison im neuen Eisstadion absolvieren die Tornados bereits seit Mitte Mai ein hartes Trocken-training. Acht Spieler seines alten Kaders hat Trainer Jens Schwabe bereits neu verpflichten können, darunter Stürmer Robert Bartlick. Nach langer Verletzungspause will der, laut eigener Aussage, im Juli wieder fit sein und voll ins Training mit einsteigen. „Ich gehe davon aus, dass der Großteil des vorjährigen Tornado- Kaders bleibt“, ist Trainer Schwabe optimistisch. Einen ausländischen Spieler, verrät er, gibt es nach dem Weggang des tschechischen Stürmers Musil aus Kostengründen in der kommenden ELV-Saison aber nicht. „Dafür versuche ich zwei Nachwuchsspieler vom Eissport Weißwasser für uns zu gewinnen. Sie sind altersbedingt aus der Juniorenliga ausgeschieden und suchen nun neue sportliche Herausforderungen“, so Jens Schwabe. Voraussichtlich ab Mitte August startet er mit den Tornados - sie holten in der Regionalliga-Ost in der Saison 2015/16 und 2016/17 jeweils den Meistertitel - in der Eishalle Weißwasser mit dem Eistraining. Auf eigenes Eis können die Cracks frühestens Ende Oktober. „Aber darauf freuen wir uns sehr. Schließlich haben Stadt, Verein und Fans lange für ein überdachtes Eisstadion gekämpft. Nun endlich wird der Wunsch wahr. Für mich persönlich ist es ein überwältigendes Gefühl und vielleicht schaffen wir in der ersten Saison in unserem neuen Eisstadion sogar den Hattrick. Sollte dies gelingen, werden wir aus Kostengründen dennoch nicht in die Oberliga aufsteigen“, bekennt Schwabe, der inzwischen seine 17. Saison beim ELV absolviert.

Auf eine erfolgreiche Saison hofft auch Crack Robert Bartlick. Dennoch bekennt er: „Ich freue mich wie alle Beteiligten auf die Spiele im neuen Nieskyer Stadion. Aber ich habe auch gerne im Freiluftstadion gespielt, weil so was eine Rarität in Deutschland ist.“

Hart für die Stadioneinweihung und den Saisonstart arbeiten auch Stadtverwaltung und Vereinsspitze. „Wenn das Stadion fertig ist, können ganz Niesky und das Umland stolz darauf sein“, sagt Jörn Dünzel, Präsident des ELV. Sein Verein, sagt Dünzel, sei durch Jahre in der Fremde bei Training und Spielen, lange Wege, hohe Kosten und durchschnittlich 250 Zuschauern bei Heimspielen an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit gekommen. „Das wird sich nun ändern“, ist der Präsident überzeugt. Von etwa 1000 Zuschauern pro Heimspiel, die Geld in die klamme Vereinskasse fließen lassen, geht er aus. Wegen der regionalen Strahlkraft des neuen Stadions hofft er zudem, dass alle Sponsoren bei der Stange bleiben und sich sogar neue finden.

Einig, verrät der Vereinschef, seien sich der ELV als Mieter und die Stadt Niesky als Stadionbetreiber bereits darin, künftig ganzjährig Events und Veranstaltungen im Stadion anzubieten. „Die Ideen reichen von öffentlichem Eislauf, Eisdiscos, Freizeitsport, unterschiedlichen Eissportarten bis hin zu Veranstaltungen in der eislosen Zeit.“ Noch hat der Stadtrat die Grundlagen wie Betreiberkonzept oder Nutzer- und Gebührenordnung nicht beschlossen. „Ich bin aber überzeugt, dass alles rechtzeitig fertig wird“, so Dünzel, dessen Verein bis zur Stadioneinweihung ebenfalls noch zahlreiche Aufgaben erledigen muss. Dazu zählt beispielsweise die Anpassung des Sicherheitskonzeptes für das Eisstadion, was laut Dünzel den Verein jedoch nicht unvorbereitet treffe. „Außerdem arbeiten wir mit der Stadt am Konzept für den Eröffnungstag. Gemeinsam haben wir viele Ideen entwickelt, die vom Tag der offenen Tür mit Volksfestcharakter bis zu sportlichen Höhepunkten reichen.“

Als weitere Herausforderung für den Verein nennt der Präsident die Spielplanung. „Wir möchten in den ersten Wochen nur Auswärtsspiele absolvieren, um ab November alle Heimspiele in Niesky austragen zu können“, sagt Jörn Dünzel. Ob es klappt, bleibt abzuwarten. Noch einige Zeit warten müssen Fans des ELV auch auf Heimspiele vereinseigener Teams bei den Bambinis, Kleinschülern oder Knaben. Noch gibt es derartige Ansetzungen nur als Spielgemeinschaft mit Weißwasser. Dass der ELV künftig eigene Teams aufs Eis schickt, daran zweifelt Tornado-Trainer Jens Schwabe jedoch nicht. „Mit dem Neubau kann der ELV die Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen intensivieren und gezielt Kinder- und Jugendarbeit leisten“, begründet er. „Gemeinsam mit Weißwasser werden wir dazu beitragen, dass die Region wieder Eishockey-Leistungszentrum wird“, blickt Jens Schwabe optimistisch voraus.

Noch ist dies Zukunftsmusik. Doch die größte Investition der Stadt Niesky nach der Wende, das ausgebaute und überdachte Eisstadion, bietet die Chance. Dafür, und für das Gelingen der vielen anderen Vorhaben, schwitzen in Niesky derzeit alle Beteiligten für die kommende Eiszeit.

