Fußball Schwitzen für den Klassenerhalt Der Döbelner SC bereitet sich mit einem Trainingslager auf die neue Saison vor. Fahrtkosten entstehen dabei nicht.

René Böttcher (rechts) hat im Testspiel gegen den SV Strehla drei Tore erzielt. Am Sonntag gegen die A-Junioren des Chemnitzer SC dürfte das Toreschießen für ihn und seine Teamgefährten nicht so einfach werden. © Dietmar Thomas

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Nach diesem Motto steigt das Trainingslager der Landesklassefußballer des Döbelner SC im eigenen Stadion. Von Freitag bis Sonntag wollen die Trainer Uwe Zimmermann und René Hüttmann ihre Schützlinge hart rannehmen, aber auch für den nötigen Ausgleich sorgen. „Wir haben ein straffes Programm“, kündigt Zimmermann auch an, ohne dabei näher auf Details eingehen zu wollen.

Dass an der Fitness gearbeitet werden soll, wollte der Trainer aber nicht verheimlichen. Genau so geht es Uwe Zimmermann und seinem Team aber auch darum, dass die Spieler sich während des Trainingslagers auch privat besser kennenlernen. Deshalb gehöre das „gemütliche Beisammensein“ ebenso dazu.

Den Abschluss des Trainingslagers bildet am Sonntagvormittag das Spiel der Döbelner gegen die A-Junioren des Chemnitzer FC. Die Mannschaft von Trainer Kay-Uwe Jendrossek hat in der vergangenen Saison den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga geschafft. Uwe Zimmermann weiß, dass diese junge Truppe ein echter Prüfstein für seine Mannschaft werden wird. „Wir werden mit Sicherheit defensiv stark gefordert“, ahnt der Trainer. In der Verteidigung habe sein Team durchaus einige Schwächen, die in einem solchen Spiel deutlich aufgezeigt werden. Dennoch wolle man auch Chancen herausspielen.

Die Döbelner können für die neue Saison weiter mit René Böttcher planen. Der hatte aus beruflichen Gründen, er arbeitet als Softwareentwickler für Mobiltelefone in Leipzig und wohnt auch dort, schon seinen Abschied angekündigt. „Gerade im ersten Halbjahr der vergangenen Saison war ich beruflich sehr eingespannt“, erklärt der 29-Jährige. Doch mit einer Sonderregelung – Böttcher darf auch Trainingseinheiten in Leipzig absolvieren – haben sich die Probleme entschärft. Zudem ist Böttcher mit Neuzugang Stephan Liefold befreundet. „Auch das hat mich bewogen, zunächst noch ein Jahr dran zu hängen“, so Böttcher. Im vergangenen Jahr hat der Stürmer fünf Tore erzielt. Diese Quote will er gern ausbauen, doch wirklich wichtig sei der mannschaftliche Erfolg, so der Angreifer. Er freue sich auf das Trainingslager und hoffe, dass die Truppe dadurch richtig zusammengeschweißt werde.

