Schwitzen für den guten Zweck Das BSZ Freital-Dippoldiswalde sammelte am Dienstag Spenden für das DRK-Kinderheim. Dabei ist jede Runde Geld wert.

187 Schüler, Lehrer und Auszubildende des Berufsschulzentrums Freital liefen im Stadion des Friedens ihre Runden. © Andreas Weihs

Vor dem Startschuss noch ein kurzer Hinweis: „Geht es bitte nicht so schnell an, ihr wisst, es soll eine Stunde dauern “, hallt die Stimme des Moderators durch das Stadion des Friedens. „Wir wollen ja, dass alle ankommen.“ Dann der Schuss. Um kurz nach 8 Uhr am Dienstagmorgen starten 187 Schüler, Auszubildende und Lehrer des Berufsschulzentrums Freital-Dippoldiswalde ihren Spendenlauf.

60 Minuten drehen sie ihre Runden, die langsameren auf den Außenbahnen, die schnelleren innen. Denn jede Runde zählt: Mit einem oder mehreren Spendern hat jeder Läufer für eine Stadionrunde einen vertraglich festgelegten Betrag vereinbart. Eltern, Großeltern, Nachbarn, Ausbildungsbetriebe und mehrere regionale Unternehmen konnten als Spender gewonnen werden. 95 Läufer treten einzeln an, dazu kommen 43 Laufpaare – sie wechseln sich nach jeder Runde ab – und sechs Lehrer.

Der Erlös des mittlerweile sechsten Laufs wird dem Freitaler Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gespendet. Das Geld geht an das Kinderheim in Dorfhain, das in Freital eine Außenstelle mit Wohngruppen für Kinder hat, die besonders intensiv betreut werden müssen. Voraussichtlich im November sollen die Wohngruppen von der Dresdner Straße in die Burgwartstraße umziehen. „Wir haben dort gegenüber dem DRK-Pflegeheim ein Haus gekauft“, sagt Heimleiterin Sybille Clemens. Dort sollen ab dem Frühjahr die Außenanlagen gestaltet werden, mit Spielgeräten und Sitzecken. In Zukunft betreut das DRK an der Burgwartstraße 12 Kinder zwischen drei und 18 Jahren in drei Wohngruppen, sagt Clemens. Das sind vier Plätze mehr als bisher. „Wenn noch etwas Geld übrig ist, richten wir auch noch die Therapieräume ein“, sagt die Heimleiterin. Die Kinder bekommen unter anderem Ergo- und Psychotherapie.

Nach 60 Minuten steht es fest: Wahrscheinlich gibt es einen neuen Rekord. Der beste Läufer hat 38 Runden geschafft, eine mehr als die bisherige Bestmarke. Insgesamt hat das Berufsschulzentrum 4 066 Euro erlaufen. In den letzten sechs Jahren konnte schon vielen bedürftigen Kindern und Jugendlichen geholfen werden. Die Berufsschule hat mittlerweile eine Gesamtsumme von mehr als 27 500 Euro gespendet, unter anderem an den Verein Mundwerk, die Freitaler Tafel, die Mediclowns aus Dresden und das Awo-Kinderheim in Freital.

