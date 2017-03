Schwitzen für den Glockenklang Die Kirche in Briesnitz bekommt ein neues Geläut. An nur sechs Stellen in Deutschland ist der Guss der Bronzeformen möglich. Ein Werkstattbesuch.

Die größte der drei neuen Briesnitzer Glocken ist schon fertig. Sie hängt an einem Kran. Glockenformer Jürgen Gensel schlägt sie zum Test an. Damit der Ton stimmt, muss unter Umständen nachgeschliffen werden. © ronaldbonss.com

Zischend schießt die rot-orange leuchtende Masse in die Tiefe, einem Lavastrom gleich. Es dampft und gluckert. Der Raum füllt sich mit dichtem, stinkendem Nebel. Es riecht verbrannt und nach Ruß. Die Glut heizt die Luft auf, lässt Schweißtropfen von der Stirn von Jürgen Gensel tropfen. Der Glockengießer steht in silberner Schutzkleidung ganz nah am heißen Strom. Er blickt gebannt auf den Boden, dort, wo die Masse im Boden verschwindet. Nach sechs Minuten ist alles vorbei. Die rotglühende Masse ist im Boden verschwunden. An der Stelle glimmen nun kleine Stücke Holzkohle. Nur langsam verzieht sich der Nebel. Frische Luft strömt in die Werkstatt.

Der rote Strom ist flüssige Bronze. Geschmolzenes Kupfer und Zinn, erhitzt auf 1 130 Grad. In der Glockengießerei Lauchhammer entstehen derzeit drei Glocken für die Briesnitzer Kirche. Die größte, 1,8 Tonnen schwer, ist fast fertig. Die beiden kleineren wurden gerade gegossen. Jahrelang hat die Gemeinde gespart. 220 000 Euro kosten Produktion und Einbau des neuen Geläuts, das alte aus Stahl ist verschlissen. Es wurde im Ersten Weltkrieg montiert, weil die Bronze der historischen Briesnitzer Glocken aus dem 17. Jahrhundert für den Krieg benötigt wurde.

Ein Schicksal, mit dessen Folgen viele Kirchgemeinden kämpfen. Denn während Bronze über viele Jahrhunderte hält, überdauert ein Stahlgeläut nur Jahrzehnte. Was in der Werkstatt in sechs Minuten gegossen wird, soll noch in 500 Jahren in der Briesnitzer Kirche läuten. Jürgen Gensel und seinen Kollegen praktizieren ein jahrhundertealtes Handwerk. Bevor die Bronze gegossen werden kann, bauen sie die Form. Sie mauern den Kern. Darauf kommt die falsche Glocke aus Lehm. Die wird mit Ornamenten und Symbolen dekoriert und beschriftet. Danach bauen die Arbeiter den Mantel aus Lehm und Stroh. Die Konstruktion wird über dem Feuer getrocknet. Früher wurde Holz entfacht und tagelang am Lodern gehalten. Heute brennt eine Gasflamme. „Bis zu acht Wochen vergehen, bis die Form fertig ist“, sagt Jürgen Gensel. Dann wird der Mantel angehoben, Glocke aus Lehm entfernt und der Mantel wieder montiert. So entsteht ein Hohlraum, in den später die flüssige Bronze gegossen wird.

Nur noch sechs Glockengießereien gibt es deutschlandweit. Die in Lauchhammer ist die einzige in Ostdeutschland. Von hier kommen auch Glocken für die Dresdner Hofkirche sowie Kirchen in Trachau und Gittersee. Die Exemplare für Briesnitz tragen die Nummern 849, 850 und 851. So viele Glocken wurden in Lauchhammer seit der Wende gefertigt. Pro Jahr kommen derzeit um die 30 dazu.

Applaus hallt durch die Werkstatt, als der letzte Rest Bronze aus dem schweren Bottich strömt. Gebannt haben 60 Mitglieder der Kirchgemeinde den Glockenguss beobachtet. Sie sind extra nach Lauchhammer gekommen. Handys werden gezückt, Fotos gemacht, jeder Moment soll festgehalten werden. Später wollen sie eine Dokumentation gestalten. Die Nachwelt soll wissen, wie das neue Geläut entstanden ist. Die Schablonen für Bau und Dekoration der Formen für ihre Glocken dürfen die Briesnitzer mit nach Hause nehmen. „Ein schöner Moment“, sagt Christian Winkler. Der 68-Jährige ist Mitglied im Förderverein der Kirche. Mehr Worte findet er nicht, um das Spektakel der Glockengießer zu beschreiben. Die Mühen waren groß, genügend Spenden für das neue Geläut zu sammeln. Noch fehlen der Gemeinde 20 000 Euro.

Bis zu zwei Wochen vergehen, bis die Glockengießer die Formen aus der Erde holen. Dort liegen sie, weil beim Gießen so viel Druck entsteht, dass die Form brechen würde, wäre sie nicht vom Sand umschlossen. Kern und Mantel werden zerschlagen. Übrig bleibt die Bronzeglocke. Ein Experte prüft den Klang. Fünf Stellen an dem Bronzestück werden getestet. Stimmt etwas nicht, müssen die Handwerker im Inneren der Glocke das Material abschleifen. Erst wenn das komplette Geläut fertig ist, erfolgt die Endabnahme. Wie das klingt, kommt die Briesnitzer am 31. Oktober hören. Zum Reformationsfest sollen die neuen Glocken erstmals in der Kirche läuten.

www.verein-kdb.de

zur Startseite