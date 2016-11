Schwipsbogen im dritten Jahr? Der Ansturm auf die Tickets für das Weihnachtsstück im Radeberger Biertheater ist riesig.

Ein grandioses Weihnachtsstück ist dem Radeberger Biertheater mit „Der Schwipsbogen – Teil 2“ gelungen. In einem Altenheim steigt eine ganz besondere Weihnachtsfeier. Unter anderem mit Chris (Thomas Böttcher, m.), der sich für Elvis hält, mit einer liebevollen Pflegerin (Norma Fehre, r.) und der boshaften Heimleiterin Frau Wolf (Hans-Jörg Hombsch, l.). Das Stück läuft nun im zweiten Jahr – und ist nach wie vor ein echter Renner! © Thorsten Eckert

Die ersten Ideen für ein neues Weihnachtsstück des Radeberger Biertheaters schlummern zwar bereits im Computer, aber dort werden sie wohl noch ein wenig länger bleiben, als ursprünglich geplant. Biertheater-Geschäftsführer Jens Richter hatte ja bereits vorm Saisonstart Anfang September vorausgesagt, dass das aktuelle Weihnachtsstück „Der Schwipsbogen – Teil 2“ auch in seinem zweiten Jahr ein echter Renner bleiben wird. „Wir haben jetzt schon Anfragen für Weihnachten 2017, weil Firmen für ihre Weihnachtsfeiern in der aktuellen Saison nicht mehr ausreichend Plätze bekommen konnten“, verriet er. Und deutete schon damals an, „dass es durchaus sein könnte, dass wir das Weihnachtsstück noch ein drittes Jahr spielen werden“. Das ist zwar eigentlich nicht so geplant, aber ein Blick auf die aktuellen „Ausverkauft“-Aufkleber auf dem Spielplan zeigt, dass wirklich nur noch für sehr, sehr wenige Termine mit dem Weihnachtsstück Restkarten zu haben sind.

Dabei ist die Wiederaufnahme des Schwipsbogens noch nicht mal gestartet. Erst ab 24. November läuft das Weihnachtsstück wieder auf der Biertheater-Bühne im Kaiserhof. Und damit die Nachfrage einigermaßen gestillt werden kann, haben die Biertheater-Akteure auch noch Sonder-Schichten eingeschoben. So wird auch an einigen Montagen und Dienstagen gespielt, was sonst ja im Biertheater eine wirkliche Seltenheit ist.

Kein einfacher Dezember für Thomas Böttcher

Dabei hat es das Stück aus der Feder von Biertheater-Hauptakteur Holger Blum auch tatsächlich verdient, ein solcher Renner geworden zu sein. Denn natürlich gibt es auf der Bühne eine Menge zu lachen – was beispielsweise auch an einem unglaublich spielfreudigen Thomas Böttcher liegt. Der wird fürs Biertheater-Weihnachtsstück sogar zum Berufs-Pendler. Denn bekanntlich verdient er ja seine sprichwörtlichen Brötchen in erster Linie als morgendliche Radio-Ulknudel im Duett mit Uwe Fischer als geniales Morgen-Duo „Böttcher & Fischer“ auf Radio R.SA. Und da muss er allmorgendlich sehr, sehr früh aus den Federn. Kein einfacher Dezember also für Thomas Böttcher, wenn er abends dann bis gegen 23 Uhr in Radeberg auf der Biertheater-Bühne steht. Denn kurz vor vier klingelt der Wecker, dann geht’s von der Wohnung in Döbeln ins Radiostudio nach Leipzig – und am Nachmittag dann Richtung Radeberg. „Aber das ist einfach eine so geniale Sache, und wenn das Publikum dann Spaß hat und applaudiert, das gibt Dir so viel zurück“, schwärmte Thomas Böttcher im vergangenen Jahr nach der Premiere des Weihnachtsstücks. Also war es für ihn keine wirkliche Frage, auch in diesem Jahr wieder in die Rolle des Chris zu schlüpfen. Einen Altenheim-Bewohner, der fest davon überzeugt ist, Elvis Presley zu sein … Aber Holger Blum ist nicht nur ein Stück voller Klamauk, Wortwitz und hintersinniger Anspielungen gelungen, sondern auch ein Stück, das nachdenklich stimmt. Denn es spielt in einem Altenheim, in das die Bewohner von ihren Familien sozusagen abgeschoben worden sind. Ein Heim, in dem es nicht darum geht, den Endspurt des Lebens noch einmal zu genießen, sondern in dem es ums Funktionieren geht. Der graue Heim-Alltag soll – und muss – funktionieren. Aber die Bewohner finden einen Ausweg. Es lohnt sich also in jedem Fall, sich die noch vorhandenen Restkarten zu sichern. Auch, weil die Entscheidung noch nicht endgültig gefallen ist, ob es tatsächlich noch ein drittes Jahr für den „Schwipsbogen – Teil 2“ geben wird, wie Biertheater-Chef Jens Richter sagt.

