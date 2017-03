Schwind’s Erben ist wieder da

Georg Schwind steht im frisch renovierten Modehaus Schwind`s Erben. © nikolaischmidt.de

Die neue Automatiktür zur Steinstraße funktioniert schon, dahinter erwartet die Kunden linker Hand eine Klinkerwand, die nach einigen Metern in eine weiße Wand übergeht. Auch sonst zieht sich ein Materialmix durch das gesamte Erdgeschoss: Ein schickes Ambiente für die Präsentation der stilvollen Herrenmode bei Schwind’s Erben am Dicken Turm. „Diesen Sonnabend eröffnen wir nach gut vierwöchigem Umbau“, sagt Inhaber Georg Schwind.

Die Türen gehen halb zehn auf, doch ab um zehn wird es dann richtig feierlich mit Sekt und Cocktails an der hauseigenen Bar. Anschließend ist das Modehaus bis 18 Uhr geöffnet. Und ab Montag dann wieder ganz regulär, von 9.30 bis 18.30 Uhr. Eine Lieblingsecke im neu gestalteten Parterre hat Schwind nicht. „Mein persönliches Highlight ist der interessante Mix aus Holz, Ziegeln und Betonoptik“, sagt er. Beim Umbau habe alles super geklappt, alle Beteiligten haben an einem Strang gezogen – und die eigenen elf Mitarbeiter am Ende mit viel Liebe zum Detail alle Waren eingeräumt.

