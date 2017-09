Schwindelerregender Slalom Beim Air Race am Lausitzring geht es am Wochenende in luftiger Höhe um Millisekunden.

Er ist der bekannteste deutsche Kunstflugpilot und amtierender Weltmeister. Matthias Dolderer startet auf dem Lausitzring.



Die Frage hat er schon hundertmal gehört, daher muss Matthias Dolderer auch schmunzeln, als er sagt: „Nein, mir wird nicht schlecht, nie.“ Und doch ist es eine Ausnahmesituation für Kopf und Körper, wenn die Piloten beim Red Bull Air Race ihre halsbrecherisch anmutenden Flugmanöver vollführen. „Teilweise wirkt das Zehnfache unseres Körpergewichts auf uns Piloten. Wenn einer also 80 Kilo wiegt, wird er mit 800 Kilo in den Sessel gepresst“, erklärt der Weltmeister. „ Da musst du körperlich fit sein.“ Den Parcours selber können Dolderer und seine Konkurrenten nur im Wettkampf üben. Und keine Strecke gleicht der anderen. „Wichtig ist: Man muss sich schon im Vorfeld überlegen, welche Linie am schnellsten ist.“

Bei den erfahrenen Piloten hat das viel mit Instinkt zu tun. Am Ende geht es immer um die Zeit, die sich durch Strafsekunden verlängern kann. Der Motor seines extrem leichten und trotzdem robusten Flugzeugs, das rund 550 Kilo schwer ist, hat 300 PS. Die spektakuläre Flugschau, die seit Beginn der Rennserie vom österreichischen Getränkehersteller gesponsert wird, hat nicht ohne Grund den Beinamen „Formel 1 der Lüfte“. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 435 km/h, im Rennen sind es dann rund 370 km/h, mit denen die Piloten durch die 25 Meter hohen aufblasbaren Pylonen fliegen. Ungefähr sechs Kilometer ist die Rennstrecke lang, dafür braucht Dolderer knapp eine Minute. „Das kommt auch immer ein bisschen auf den Wind an“, sagt der Allgäuer, der am Freitag auf dem Lausitzring seinen 47. Geburtstag gefeiert hat.

Zwei Runden müssen im Finale, das am Sonntag 16.35 Uhr stattfindet, zurückgelegt werden. Dolderer erklärt die Tücken: „In den Kurs muss man mit der perfekten Startgeschwindigkeit von 370 km/h einfliegen. Das entspricht 200 Seeknoten. Bei 200,99 bis 201,99 Seeknoten gibt es schon eine Sekunde Zeitstrafe. Das ist heutzutage relativ viel. Und ab 202 Knoten wird man sogar disqualifiziert.“ Grund: Es geht auch um die Sicherheit für die Zuschauer. Der Abstand zu den Tribünen wird anhand der Geschwindigkeit der Flugzeuge festgelegt. „Das ist übrigens generell bei Air-Shows der Fall“, erklärt der Kunstflugpilot. Aber auch zu langsam dürfen die Piloten beim Durchfliegen des Start- und Zieltors nicht sein. „Die Zeit lässt sich nicht mehr aufholen.“ Dann sei es wichtig, im Rennen möglichst wenige Höhenunterschiede und Ruderausschläge zu haben, um präzise zu fliegen. Dolderer spricht von dem sogenannten Energiemanagement, das sie gut beherrschen müssen.

Am Ende des Kurses befindet sich eine vertikale Wende – die Schlüsselszene. „Tor sieben ist rennentscheidend“, glaubt Dolderer. Jedes vertikale Wendemanöver – ähnlich wie ein Looping – birgt die Gefahr, zu extreme Beschleunigungskräfte, also G-Kräfte, aufzubauen. An dieser Stelle müssen die Piloten durch das Tor fliegen, im Anschluss schnell und effizient wenden, ohne dass sie dabei in ihrem Flugzeug zehn G überschreiten. „Dann wird der Bildschirm rot.“ Weil das nicht ungefährlich ist, dürfen sich Starter seit 2014 bei der Weltmeisterschaft höchstens zehn G aussetzen. Wenn die Flugauswertung allerdings ergibt, dass der Pilot das zulässige Lastvielfache überschritten hat, wird er disqualifiziert und scheidet aus dem Rennen aus. Zum Vergleich: In der Achterbahn sind zwei bis drei G möglich.

