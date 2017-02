Schwimmmeisterin lässt Senioren tanzen Einmal im Monat treffen sich Rentner im Restaurant Pavillon in Neugersdorf. Wer sich nicht anmeldet, hat bald Pech.

Nicole Lucas, Inhaberin des Restaurants Pavillon am Neugersdorfer Bad, lädt einmal im Monat zum Seniorentanz ein. © Matthias Weber

Nicole Lucas ist Schwimmmeisterin. Von Mitte Mai bis Mitte Oktober sorgt sie sich seit vielen Jahren im Volksbad Neugersdorf um die Sicherheit der Badegäste. In der kommenden Badesaison wird das nicht anders sein. Die Schwimmmeisterin ist zugleich Inhaberin des Restaurants Pavillon am Volksbad. Schon immer hätten es ihr das Bad und der Pavillon angetan, sagt sie. Sehr traurig ist sie gewesen, als der Pavillon jahrelang geschlossen war. Sie übernahm die Gaststätte selbst und eröffnete sie im Jahr 2013, nachdem sie im Inneren des Gebäudes alles nach eigenen Vorstellungen umgestaltet hatte.

Schon länger hatte sie darüber nachgedacht, einen Tanznachmittag für Senioren anzubieten. „Es gibt viele rüstige Rentner, die gern ausgehen und in Gesellschaft sind“, erläutert Frau Lucas. Wenn sie dann noch tanzen und gute Musik hören können, leben viele Senioren richtig auf, ergänzt die Gaststätten-Chefin. Sie hat sich sehr gefreut, dass ihre Idee mit dem Seniorentanz so gut angekommen ist. „Ich war so unsicher, ob das funktioniert“, begründet sie ihre Zweifel, die sie zunächst hatte.

Erst im Herbst des letzen Jahres habe sie sich getraut, Senioren einzuladen. „Beim ersten Mal haben sich vier Leute angemeldet“, erinnert sie sich. Ein paar unangekündigte Besucher sind gekommen, schließlich waren es 15“, erinnert sich Frau Lucas. Schon bei der zweiten Tanzveranstaltung für Senioren kamen doppelt so viele Tänzer. „Jetzt sind wir mit 60 Gästen sogar schon fast an der Kapazitätsgrenze“, sagt die 34-Jährige.

Wenn es sich abzeichnet, dass sie vielen Senioren bei der Platzreservierung absagen muss, weil alle Plätze belegt sind oder unangemeldete Tänzer am Veranstaltungstag wieder weggeschickt werden müssen, prüft sie, die älteren Damen und Herren auch zweimal im Monat einzuladen.

Die Tanzveranstaltung hat sich herumgesprochen. „Wir hatten schon einen kleinen Bus mit Rentnern aus Bautzen hier“, erinnert sich die 34-Jährige. Die meisten Tänzer kommen aus Neugersdorf und dem Umland. Viele sind nun sogar regelmäßig da und erwarten, dass sie beim nächsten Mal ihren Stammplatz bekommen.

Großen Wert legt Nicole Lucas deshalb darauf, dass sich die Senioren für den Tanz einen Platz reservieren. „Ich stelle die Tische so zusammen, wie die Platzreservierungen erfolgt sind“, schildert sie. Meist möchten Senioren aus einem Ort oder einem Kränzchen zusammensitzen. Sie bereitet ein Kuchenbüfett vor und lädt DJ Raimund aus Görlitz ein. „Den Raimund lieben die Senioren“, sagt sie und kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn sie berichtet, wie begeistert die Tänzer vom DJ sind. „Da werden viele Musikwünsche geäußert und die Freude ist immer riesig, wenn der DJ sie erfüllt“, sagt die Restaurant-Chefin.

Nächster Seniorentanz im Pavillon am Volksbad in Neugersdorf ist am 23. März, 15 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Anmeldung: 03586-7073456

www.pavillon-neugersdorf.de

