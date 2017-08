Schwimmkurs für Erwachsene Die DLRG gibt in Pirna Lehrstunden für Nichtschwimmer ab 35. Nach zwölf Übungstagen sollen die es geschafft haben.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lehrt auch Erwachsene das Schwimmen. Speziell für Leute ab 35 Jahre hat der DLRG-Bezirk „Obere Elbe“ Pirna jetzt einen Schwimmlernkurs ausgeschrieben. Das Ganze ist ein Pilotprojekt und beginnt am 19. August in der Sportschwimmhalle Pirna. In kleinem Kreis mit maximal sechs Personen geht es an zwölf Sonnabenden hintereinander zwischen 8 und 9 Uhr ins Wasser. Die Lebensretter wollen den Teilnehmern dabei die Ängste nehmen, zu schwimmen, sowie vorhandene Fähigkeiten wecken, Bewegungen festigen und den Teilnehmern neue beibringen. „Wenn der Kurs am 4. November endet, sollen die Teilnehmer schwimmen können“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des DLRG Bezirkes „Obere Elbe“, Norbert Kentsch, bei dem sich Interessierte per E-Mail schnellstmöglich anmelden sollten. Die Teilnehmer müssen für den Schwimmkurs Badesachen, Badeschuhe und zwei Handtücher mitbringen sowie eine Gebühr in Höhe von 120 Euro bezahlen. Für Vereinsmitglieder ist der Kurs kostenfrei. Weitere Informationen erhalten die Teilnehmer nach ihrer Anmeldung. (df)

