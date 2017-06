Schwimmkörper gegen Gestank Agrö Frankenthal investiert in einer Abdeckung des Güllebeckens. Stroh gegen den Geruch ist nicht effektiv.

Rico Krause , Prokurist der Agrö Frankenthal, steht am riesigen Güllebecken der Sauenanlage in Oberranschütz. © André Braun Rico Krause , Prokurist der Agrö Frankenthal, steht am riesigen Güllebecken der Sauenanlage in Oberranschütz.

Tausende von Schwimmkörpern sollen verhindern, dass Geruch entweicht. Bisher wurde die Gülle mit Stroh abgedeckt, was nicht sehr effektiv war.

Ideal gelegen ist die Sauenanlage in Oberranschütz ganz sicher nicht. Zu DDR-Zeiten war sie auf der Westseite des Döbelner Ortsteils gebaut worden, direkt in der Hauptwindrichtung. „Das hat damals keinen interessiert. Die meisten Dorfbewohner haben hier gearbeitet“, sagte Rico Krause. Seine Großmutter gehörte dazu, Krause ist direkt neben den Ställen aufgewachsen – und mit dem Geruch. Heute arbeitet er als kaufmännischer Leiter bei der Agrö Frankenthal, die die Anlage betreibt.

Gegen den Geruch hat die Firma jetzt technisch aufgerüstet. In dem riesigen offenen Güllebecken schwimmen Tausende sechseckiger Hart-Polyethylenkörper, 30 Zentimeter im Durchmesser und etwa 700 Gramm schwer. Sie sollen den Güllespiegel in dem 80 Meter langen offenen Becken bedecken und weitgehend verhindern, dass Gerüche entweichen. Rund 95 Prozent der Oberfläche werden durch die Schwimmkörper abgedeckt. Im gleichen Maße soll der Geruch reduziert werden, verspricht der Hersteller. Agrö Frankenthal hat reichlich 20 000 Euro in die Schwimmkörper investiert, sagte Rico Krause. Sie sind beständig gegen das zerstörerische ultraviolette Licht und sollen mindestens 25 Jahre ihren Dienst tun.

In der Vergangenheit hatte es öfter Beschwerden von Dorfbewohnern über Gerüche von der Anlage gegeben. „Ab und zu gab es Anrufe“, sagte Krause. Immer lasse sich das nicht verhindern – besonders wenn Gülle eingeleitet oder weggeschafft und dadurch umgeschichtet wird, sagte Krause. Vom Landratsamt hat der Schweineproduzent die Auflage, das Becken abzudecken. Bisher wurde dafür Stroh verwendet. Das sei aber nicht effektiv. „Dafür braucht man extra einen Strohhäcksler. Bei Wind reißt die Strohdecke auf. Und wenn wir die Gülle wegfahren, haben wir ständig mit Verstopfungen von Pumpen zu tun“, sagte Krause. Das Aufrüsten des Güllebeckens in Oberranschütz ist für die Agrö Frankenthal ein Pilotprojekt. Wenn sich die Schwimmkörper bewähren, sollen sie auch in anderen Anlagen des Unternehmens eingesetzt werden.

Im Oberranschützer Güllebecken landen die Exkremente von rund 1200 Sauen, die in den Ställen gehalten werden. Jede Sau wirft pro Jahr etwa 30 Ferkel – macht rund 36 000 pro Jahr. Die Tiere werden in anderen Anlagen der Firma in Sachsen und Thüringen aufgezogen. Im Frühjahr und im Herbst wird das Becken geleert und die Gülle auf die Felder gebracht. „Wir schaffen sie auf unsere eigenen Flächen“, sagte Krause und meint damit die rund 2500 Hektar Land, die der Landwirtschaftsbetrieb von Gerhard Gröbner in der Region bewirtschaftet. Für das Ausbringen der Gülle gibt es Vorgaben. „Das wird auch kontrolliert“, sagte Krause.

Auch bei der Schweinehaltung selbst werden die Standards angezogen. Agrö Frankenthal will die sogenannten Warte-ställe für Sauen umbauen, in denen die Tiere von der Besamung bis zum Abferkeln gehalten werden. Nach einem Gerichtsurteil sollen die Sauen in den sogenannten Kastenständen mehr Platz bekommen. Rund eine halbe Million Euro kostet der Umbau, sagte Krause. Zurzeit seien die Preise für Schweinefleisch aber im grünen Bereich, sodass sich die Investition darstellen lasse. Bei rund 1,80 Euro pro Kilo liegt der Schlachtpreis für Schweine derzeit. „Wir hatten auch schon 1,20 Euro.“

