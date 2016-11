Schwimmhalle öffnet im Dezember Am Freiberger Platz wurde jetzt das Wasser ins Becken gelassen. Die Bäder GmbH plant bereits weitere Neubauten.

Noch ist der Schwimmhallenneubau eine Baustelle. Auch wenn das Wasser im Becken einen hervorragenden Spiegel abgibt. © Sven Ellger

Das Wichtigste ist reichlich da: Wasser. Randvoll ist das Becken im Schwimmhallenneubau am Freiberger Platz seit Mittwoch. Knapp 2 400 Kubikmeter – das hat nicht Stunden, sondern Tage gedauert. Tests zur Qualität oder dazu, ob die Strömungen funktionieren, werden jetzt durchgeführt. Dann muss das Nass langsam aufgeheizt werden. Viel Zeit bis zur Eröffnung bleibt nicht mehr. Am 13. Dezember steigt der offizielle Teil, vom 16. bis 18. Dezember das traditionelle Christstollen-Schwimmfest für Vereinssportler, und ab 19. Dezember, ist die Halle für alle offen.

Der Neubau: Container wird provisorischer Eingang und Kasse.

Matthias Waurick hat Wort gehalten. Der Geschäftsführer der Bäder GmbH wollte die Fertigstellung bis zum Stollenfest. Er geht fest davon aus, dass das klappt. Man sei im Plan. Es fehlen zwar noch die Sitzschalen für die Tribüne, Waschbecken und Armaturen, Möbel und diverse Technik, aber das sollte in den nächsten Wochen machbar sein. Vorübergehend wurde ein Containerbau hinter der Halle aufgestellt. Dort befinden sich neben der provisorischen Kasse und dem Eingangsfoyer auch Räume für das Personal. Problematisch dürfte die Anreise für Autofahrer werden, denn Parkplätze gibt es vorerst nicht, weil die vorgesehene Fläche den Baumaschinen vorbehalten bleibt.

Die Rekonstruktion: Ab Jahresende wird direkt im Altbau weitergearbeitet.

Grund ist, dass der Eröffnung des Neubaus sofort die Schließung der alten Halle folgt. Die soll dann bis Ende 2018 rekonstruiert sein, bevor der gesamte Komplex als große Schwimmhalle für Freizeit- und Leistungssportler zur Verfügung steht.

Bis dahin verschärft sich die Situation für Badegäste sogar noch einmal. Denn zur separaten Springerhalle wird es bald keinen geordneten Zugang mehr geben, weil der Flachbau, in dem zurzeit Trainer sitzen, abgerissen wird. Dies bedeutet, erklärt Waurick, dass zunächst die öffentlichen Kurse zum Jahresende gestrichen werden und bis zum Sommer auch die Zeiten für die Vereine. Lediglich die Leistungssportler des Bundesstützpunktes können weiter in der Springerhalle trainieren. Waurick versteht den Unmut der Freizeitsportler, der mit dieser Entscheidung hochkocht, „aber wir haben keine andere Möglichkeit“.

Die Situation in den Freibädern: Hochwasserschäden wurden beseitigt.

Die Situation bleibt also weiter angespannt. Nach wie vor fehlt es in Dresden an genügend Schwimmkapazitäten. 2013 ist die Bäder GmbH als Stadttochter an den Start gegangen. Gleich mit einer Hypothek, denn das Hochwasser im Juni sorgte für immense Schäden, vor allem am Stausee Cossebaude und bei den zwei Wostra-Bädern. Die Sanierung kostete eine Million Euro.

Danach wurde der begonnene Umbau des Freibades Cotta sukzessive fertiggestellt. In diesem Jahr bekam das Luftbad Dölzschen eine Beckenfolie und einen Wasserspielplatz. Auch in Langebrück wurde einiges investiert, zählt Waurick auf. Ebenso in Mockritz, dort muss aber noch der Sanitär- und Imbissbereich verbessert werden. Eine Kasse und ein Aufenthaltsraum für den Schwimmmeister werden hinzukommen. Offen ist, was in Weixdorf und Weißig passieren wird.

Die Lage bei den Hallenbädern: Arnhold-Bad öffnet erst im Mai wieder.

Der erste Neubau der Bäder GmbH war die Schwimmhalle in Bühlau, die im Januar in Betrieb genommen wurde. Geklemmt hat es dagegen bei der Sanierung des Georg-Arnhold-Bades. Zwar war das Freibad diesen Sommer offen und mit 40 000 Gästen laut Waurick auch gut besucht, doch die Halle wird erst im Mai 2017 fertig. Es musste mehr gemacht werden als geplant, und es war schwierig, schnell Baufirmen zu finden, zählt Waurick auf. Der neue Saunabereich werde sogar erst im Herbst fertig.

Die Pläne: Prohlis erhält ein Kombibad, der Nordwesten einen Neubau.

Definitiv verbessern soll sich die Situation in Prohlis. Die Neugestaltung ist schon geplant, sagt Waurick. Die alte Halle am Langen Weg ist nicht mehr zu retten. Deshalb soll eine neue auf der anderen Seite des Badgrundstückes zur Georg-Palitzsch-Straße hin gebaut werden. Zudem soll das Freibad aufgehübscht und mit dem Neubau kombiniert werden. Beginn werde aber nicht vor dem zweiten Halbjahr 2018 sein, sagt Waurick. Und auch nur, wenn bis dahin eine Finanzierung mit genügend Fördergeld abgesichert ist. Die alte Halle könnte im Anschluss abgerissen und durch einen Parkplatz ersetzt werden. Während der Bauzeit wird das Prohliser Bad voraussichtlich zwei Jahre geschlossen sein.

Kompliziert ist es im Dresdner Nordwesten. Das Sachsenbad gehört der Bäder GmbH nicht und ist nach heutigen Maßstäben kaum zu sanieren. Die Halle in Klotzsche ist zu klein und steht viel zu abseits. Am liebsten würde die Bäder GmbH das denkmalgeschützte Objekt verkaufen, damit es umgenutzt werden kann. Stattdessen soll eine Ersatzschwimmhalle gebaut werden, sagt Waurick, ohne einen konkreten Standort im Auge zu haben. Die neue soll größer als die in Bühlau sein. Allerdings ist der Wunsch noch ferne Zukunft. Der Bäderchef rechnet erst nach 2020 damit.

zur Startseite